童子賢解讀台股重挫與美國期中大選：民主黨掌國會為「短空長多」

美國期中選舉，川普領導的共和黨陣營挫敗，民主黨聲勢大振下，引發市場對AI基建潮「喊卡」的擔憂，造成美股重挫，受國際股市影響，台股6日早盤一度暴跌3737.67點，指數最低來到37837.05點，創下史上盤中最大跌點，對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，亞股跟著美股跌，所造成的恐慌性賣壓屬短期波動，長期來看，民主黨掌控國會是「短空長多」。

童子賢認為，股市是一個「過度樂觀」跟「過度悲觀」的組合，今天台、韓、日股市渡過了悲情的一天，而隔著太平洋的美國四大指數，早領先幾個小時率先下跌。

童子賢指出，韓股開盤跌8%，觸碰了「熔斷機制」，但隨後回穩，收盤反而上漲0.6%。日本股市則跌約2%，台灣股市跌4.3%。台、日股市幾與美國四大指數連動。而美國道瓊工業指數、標準普爾指數、那斯達克指數下滑3.4%～5.5%，另有費城半導體指數「悲情高漲」下滑12.2%。

童子賢說，自己不是股市專家，試著用長期競爭力檢視。亞股跟著美股跌，這是短期內憂心AI產業政策有變，所造成的恐慌性賣壓，屬短期波動。

童子賢表示，股市是經濟的櫥窗，是反映產業競爭力的看板。我思考，影響產業的二個重大因素：一、科技對經濟的「實質」貢獻。二、國際間的戰爭與衝突，國際間政治的翻雲覆雨。

他認為，上述的「科技」對經濟是正面幫助的，不但是美國經濟、台灣經濟，也是全球經濟，容後述。而上述「戰爭」未必然擴大，上述「政治」的因素，中美競賽仍將持續不變，但也未必會惡化不利。

童子賢分析，因此科技產業，尤其新興AI科技產業，或許短期波動，不會長期蟄伏。尤其中美競賽包含了AI科技競賽，二國都不敢輕言拋棄AI。

童子賢認為，一、科技對美國經濟貢獻極大、對世界經濟是正面因素。民主黨怎麼可能採取「放棄科技」的政策，當前只是小雜音其實不足為慮，否則中美競賽中若美國落敗，則經濟與軍力都會落敗，下次選舉的輸家就會是民主黨。

他指出，因科技產業實質支撐了現在美國經濟 ，科技的領先也維護了美國國力的領先，包括尖端太空科技、能源科技、軍事優勢。這就是無論中美，有科技就有「長多」，無人敢放棄。

他說，檢視當前美國人均GDP達9.5萬美元，德國是5.5萬，日本是3.6萬美元，中國是1.5萬美元。毫無疑問，高科技產業的領先（以及能源生產領先）是美國稱霸與富裕的奠基石。（21世紀，美國是世界石油與天然氣生產第一大國，居次的是俄羅斯，沙烏地阿拉伯排名第三。）

童子賢表示，民主黨成為國會多數黨，但「不能、不敢、不會」把美國國力所繫的高科技產業卡掉，否則下一次敗選的就會是民主黨。更進一步看，民主黨人較多建制派、溫和派，這可以視為美國政策走向穩健、理智的「長多」。（新的國會議員已經在施壓呼籲盡速交貨延宕的軍備給台灣。）

他認為，對照川普期中選舉失敗原因：一、輕率挑動荷莫茲危機製造油價物價上漲。二、長期白人至上敵視移民，使亞裔拉丁裔選票背離。三、堅持川皇至上蔑視媒體也羞辱大學，更派國民兵橫行累積民怨，這次報應到期中選舉上。

童子賢指出，台灣的「長多」則是三十年來紮實的科技產業的零件組件產業、半導體產業、系統設備製造產業的基本能力，全世界需要數位產品，都缺少不了台灣這個重要夥伴。無論是未來的AI，或是現在的網路通信、電腦智慧手機、衛星與電動車、智慧醫療…台灣產業都著力極深。

童子賢表示，川普在期中選舉慘敗，更可以期待他能改變「極限施壓」外國產業的不理性風格，最少減少刺耳的「台灣偷走了美國晶片產業」的無聊論述，未嘗不是台灣的「長多」。