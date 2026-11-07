台股大逃殺免驚！府院信心喊話 總統、卓揆都說話了

台股昨（6）日下殺跌破4萬點，府院第一時間向市場信心喊話。賴清德總統呼籲，不要恐慌，政府會密切注意每項變化並推出政策，讓金融市場盡快趨於穩定。行政院長卓榮泰則指示金管會，密切關注國際與國內股市變化，機動地穩定股市。

卓揆昨日下午並動員財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴總統報告國際整體情勢分析，確保相關部會掌握最新情勢，並協調後續政策方向。

政府信心喊話重點

副院長鄭麗君召集台美經貿工作小組會議，針對台美外交、經濟、金融市場及持續因應301調查，進行整體情勢分析，強化跨部會協調與政策應變能力。

央行總裁楊金龍昨日在立法院也被問及，台股這波下跌是否是短暫的？他表示「希望是」。接著他又被追問「這樣（台股連跌）沒有問題嗎？」楊金龍回應「沒有，沒有，沒有什麼問題」。

賴總統昨出席ITF台灣國際旅展開幕典禮，參觀美國館時表示，美國期中選舉剛結束，產生新政治局勢，金融市場因此出現反應，是可預期現象。然而，全球已進入人工智慧時代，AI發展的步伐不會改變，台灣科技產業未來持續發展，也是可以預期的。

賴總統強調，這兩天的金融市場變化，請國人不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場也能夠儘早趨於穩定。

卓揆昨日赴立法院會備詢指出，受到國際局勢影響，包括中東局勢尚未明朗，世界主要國家股市，都發生了比較明顯的震盪，台股過去幾天也是同樣情形。

他已指示金管會，要密切關切到國際股市及國內股市的變化，隨時要機動性地提出穩定股市作為，讓國內股市趨於正常。