聽新聞
0:00 / 0:00

台股崩跌…國安基金宣布護盤 限空令齊發

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙李人岳／台北報導
台股昨受美股影響，盤中一度重挫三七三七點改寫史上盤中最大跌點紀錄。國安基金昨日決議出手護盤，金管會也緊接發布限空令。記者曾原信／攝影
台股昨受美股影響，盤中一度重挫三七三七點改寫史上盤中最大跌點紀錄。國安基金昨日決議出手護盤，金管會也緊接發布限空令。記者曾原信／攝影

台股六日開盤重挫三千七百點，盤中跌幅近百分之九，改寫史上盤中最大跌點紀錄。為阻擋台股恐慌氣氛蔓延，國安基金在台股收盤後召開臨時委員會議，決定出手護盤金管會也在昨日傍晚發布限空令，提出五大救市措施。

財經情勢 賴總統聽取報告

受美股費半指數五日雪崩拖累，台股大盤昨日一開盤跳崖，盤中一度暴跌三七三七點、失守年線，終場跌幅雖已收斂，但仍以大跌一八七三點、收在三萬九七○一點，跌幅百分之四點五一。

昨天下午，行政院長卓榮泰率財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴清德總統報告國際整體情勢分析、政府各項因應措施，行政院副院長鄭麗君昨晚召集台美經貿工作小組會議，就當前外交與金融市場情勢，進行分析，並確認各部會工作重點。

美選衝擊 日韓同淪重災區

台股本周一瀉千里，一口氣跌掉五五一○點。川普為首的共和黨在期中選舉慘敗，原本市場期待美國期中選舉後能掃除不確定性，結果卻是民主黨表態將延緩與監管火熱的人工智慧（ＡＩ）資料中心建設，造成美股潰堤，拖累台股、南韓股市、日經指數，同淪重災區。

由於台股大盤近日巨幅波動，一個月前的十月六日才以四萬九九六八點創下盤中歷史新高，昨日盤中最低下殺至三萬七八三七點，短短一個月就能重摔百分之廿四，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。

考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會討論後決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這是國安基金成立以來，第十次進場護盤。

外資10月賣超近兆 創新高

國安基金表示，美國期中選舉後，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股本周跌幅達百分之十二點一九，僅次於費半跌幅百分之十五點七。另外，今年十月外資累計賣超達九九四三點一六億元，創史上單月最高，十一月開盤一周，外資持續賣超，累計賣超五二四四億元，加深台股下跌趨勢。

金管會隨後也宣布下周一起實施限空令，首先，每日借券賣出限額由百分之卅降至百分之三，第二，融券保證金由百分之九十提高至百分之一百三十，第三，放寬融資融券補繳擔保品種類，以降低投資人被融資追繳的壓力。

第四，鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股；第五，鼓勵上市櫃公司適時召開法說會或參與主題式業績發表會，主動對外說明公司營運現況及未來發展策略。金管會也表示，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。

法人分析，美股重挫主因為期中選舉由民主黨大勝，市場擔憂新任州長對大型資料中心的電力審批趨嚴、新案審查暫緩，加上民生電價高漲引發民怨，衝擊短線市場信心，引發ＡＩ伺服器供應鏈與台股盤勢出現恐慌性殺盤與評價修正。

反映在台股盤面上，法人認為，指數在短線恐慌性重挫跌破重要支撐後，因拉貨動能短暫遞延，短線跌深可望反彈，後續有極高機率經歷「時間換取空間」的中期區間整理，以消化二○二七年上半年潛在的營運淡季效應，他們認為，應將此短線急殺視為中長線重新定價的過程，而非ＡＩ長期多頭行情的終結。

國安基金 護盤 限空令 台股 金管會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股今開盤暴跌近3,800點 國安基金拍板授權護盤

出手了！台股今日暴跌 國安基金宣布第10度進場護盤

台股失守4萬點！收39701點…大跌4.51％ 盤中暴跌逾3700點 史上最殺

台股重挫1,873點跌破4萬點 金管會出手祭出五項措施救市

相關新聞

3度勞資爭議協商 美光獎酬系統下周上線

外傳美光科技因勞資糾紛，暫緩桃園擴建新廠計畫。美光科技昨與桃園工會進行第三次勞資爭議調解，桃園市長張善政親自出席。桃園市勞動局表示，美光依員工訴求正在開發員工獎酬計算系統，讓員工查詢季度可領取獎金金額，預計下周上線，勞資雙方同意等新系統上線後，十七日下午五時舉行第四次協商會議。

間諜風波 美國會要黃仁勳閉門說明

輝達股價五日大跌百分之九點三，執行長黃仁勳身家淨值一天蒸發一五一億美元（約新台幣四八○九點四億元）。三位共和黨籍聯邦眾議員四日發函黃仁勳，要求他十八日赴國會進行一場閉門簡報，說明紐約時報等媒體對他與新加坡資料中心公司MegaSpeed中國大陸籍高階主管黃樂（音譯，Alice Huang）「關係密切」的報導。

台股崩跌…國安基金宣布護盤 限空令齊發

台股六日開盤重挫三千七百點，盤中跌幅近百分之九，改寫史上盤中最大跌點紀錄。為阻擋台股恐慌氣氛蔓延，國安基金在台股收盤後召開臨時委員會議，決定出手護盤，金管會也在昨日傍晚發布限空令，提出五大救市措施。

北京遲未放行 輝達60萬個H200滯港

路透引述兩名知情人士報導，輝達約六十萬個先進人工智慧（ＡＩ）繪圖處理器（ＧＰＵ）Ｈ二○○存放香港，等待運往中國大陸。儘管大陸科技業者有需求，北京至今仍未批准大批進口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。