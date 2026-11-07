台股崩跌…國安基金宣布護盤 限空令齊發

台股六日開盤重挫三千七百點，盤中跌幅近百分之九，改寫史上盤中最大跌點紀錄。為阻擋台股恐慌氣氛蔓延，國安基金在台股收盤後召開臨時委員會議，決定出手護盤，金管會也在昨日傍晚發布限空令，提出五大救市措施。

財經情勢 賴總統聽取報告

受美股費半指數五日雪崩拖累，台股大盤昨日一開盤跳崖，盤中一度暴跌三七三七點、失守年線，終場跌幅雖已收斂，但仍以大跌一八七三點、收在三萬九七○一點，跌幅百分之四點五一。

昨天下午，行政院長卓榮泰率財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴清德總統報告國際整體情勢分析、政府各項因應措施，行政院副院長鄭麗君昨晚召集台美經貿工作小組會議，就當前外交與金融市場情勢，進行分析，並確認各部會工作重點。

美選衝擊 日韓同淪重災區

台股本周一瀉千里，一口氣跌掉五五一○點。川普為首的共和黨在期中選舉慘敗，原本市場期待美國期中選舉後能掃除不確定性，結果卻是民主黨表態將延緩與監管火熱的人工智慧（ＡＩ）資料中心建設，造成美股潰堤，拖累台股、南韓股市、日經指數，同淪重災區。

由於台股大盤近日巨幅波動，一個月前的十月六日才以四萬九九六八點創下盤中歷史新高，昨日盤中最低下殺至三萬七八三七點，短短一個月就能重摔百分之廿四，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。

考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會討論後決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這是國安基金成立以來，第十次進場護盤。

外資10月賣超近兆 創新高

國安基金表示，美國期中選舉後，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股本周跌幅達百分之十二點一九，僅次於費半跌幅百分之十五點七。另外，今年十月外資累計賣超達九九四三點一六億元，創史上單月最高，十一月開盤一周，外資持續賣超，累計賣超五二四四億元，加深台股下跌趨勢。

金管會隨後也宣布下周一起實施限空令，首先，每日借券賣出限額由百分之卅降至百分之三，第二，融券保證金由百分之九十提高至百分之一百三十，第三，放寬融資融券補繳擔保品種類，以降低投資人被融資追繳的壓力。

第四，鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股；第五，鼓勵上市櫃公司適時召開法說會或參與主題式業績發表會，主動對外說明公司營運現況及未來發展策略。金管會也表示，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。

法人分析，美股重挫主因為期中選舉由民主黨大勝，市場擔憂新任州長對大型資料中心的電力審批趨嚴、新案審查暫緩，加上民生電價高漲引發民怨，衝擊短線市場信心，引發ＡＩ伺服器供應鏈與台股盤勢出現恐慌性殺盤與評價修正。

反映在台股盤面上，法人認為，指數在短線恐慌性重挫跌破重要支撐後，因拉貨動能短暫遞延，短線跌深可望反彈，後續有極高機率經歷「時間換取空間」的中期區間整理，以消化二○二七年上半年潛在的營運淡季效應，他們認為，應將此短線急殺視為中長線重新定價的過程，而非ＡＩ長期多頭行情的終結。