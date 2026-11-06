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中油桶裝瓦斯賣一桶賠一桶 經部盼撥補穩物價

中央社／ 台北6日電

在野黨團今天質疑千億預算撥補台電與中油虧損，經濟部對此表示，中油、台電發揮國營事業穩定物價與照顧民生的關鍵角色，配合政策緩凍漲，中油每賣出一桶就虧一桶，負債比已高達94%，台電則吸收民生用電超過新台幣750億元。

經濟部今天表示，中油、台電為協助政府穩定物價，自行吸收成本，以中油為例，直接影響一般民眾的汽柴油、天然氣，以及攸關市場攤販、小吃店生計的桶裝瓦斯，中油都配合政策緩凍漲。

經濟部說明，目前中油桶裝瓦斯每公斤吸收27.25元，比牌價20.01元還高，等於每賣出一桶就虧一桶，以一家4口每月約1.5桶（每桶20公斤）估算，若中油不吸收，每月約增加818元瓦斯費用支出。

除了一般民眾需求，經濟部指出，夜市攤商以每月約3至30桶（60至600公斤）估算，若中油不吸收，每月約增加瓦斯燃料成本1635元至1萬6350元；自助餐、餐廳每月約6至40桶（120至800公斤），每月約增加瓦斯燃料成本3270元至2萬1800元。

經濟部也以台電為例說明，光是今年民生用電，台電就吸收超過750億元，而現行330度以下的民生電價甚至低於22年前水準。

經濟部強調，面對國際能源市場的嚴峻挑戰，各國政府也採取價格補貼與稅負調整政策，以穩定國內能源價格，期盼社會各界共同支持政府編列預算撥補中油、台電，讓中油、台電穩健經營，持續穩定民生、產業與國家經濟。

中油 物價

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