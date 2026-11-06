因應國際股市動盪…賴總統聽取財經部會簡報 政院授權國安基金進場

國際股市因美國期中選舉等多項國際政經局勢出現波動，也牽動國內股市動盪，閣揆卓榮泰今天下午率相關部會首長向賴清德總統報告政府各項因應措施，國安基金今天下午也召開臨時會議，決議授權執行秘書適時動用資金穩定市場。

行政院發言人李慧芝晚間表示，為因應國際政經情勢變化及金融市場波動，並維護國內資本市場穩定，行政院連續兩日密集召開多場會議，督導相關部會研擬各項應變措施。

國安基金管理委員會在今天下午收盤後召開臨時會議。鑑於國際政經情勢仍存在高度不確定性，管理委員會決議，授權執行秘書視市場情況動用資金，適時執行市場安定任務。

金管會也同步召開會議，決議自下週一開始實施五項股市穩定措施，包括調降每日盤中借券賣出委託數量、調高最低融券保證金成數等，以為維持證券市場之秩序及穩定性。

同時，卓榮泰於今天下午4時，偕同副院長鄭麗君及秘書長張惇涵，率財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴總統報告國際整體情勢分析及政府各項因應措施，確保相關部會掌握最新情勢，並協調後續政策方向。

另外，鄭麗君也在今天晚間召集台美經貿工作小組會議，針對台美外交、經濟、金融市場及持續因應301調查，進行整體情勢分析，並據以確認各部會後續工作重點，強化跨部會協調與政策應變能力。

李慧芝強調，經財經相關部會評估，我國經濟基本面穩健，台灣的科技產業持續成長，整體產業發展具支撐力。政府將持續密切掌握國際金融情勢及國內資本市場動態，國安基金已獲授權適時執行市場安定任務，相關部會也將視市場變化適時採取必要措施，維護金融市場秩序與國內經濟穩定。