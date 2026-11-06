新聞幕後／國安基金會議為何今天非開不可 是這三個關鍵

國安基金今日決議召開臨時委員會，召開會議的關鍵，在於即使上午首長官員們接連出面喊話，以及政府基金和公股行庫為主的護盤國家隊進場護盤，台股一度使得跌幅收斂至1200點，但是之後仍然有三個問題令人憂心，包括跌勢繼續擴大到1800點之上，再加上期貨盤仍然不好，且外資仍持續大量撤出，使得國安基金決定不要再等，收盤之後馬上就召開臨時委員會議。

知情人士指出，今日召開的國安基金委員會議有三位委員缺席，其中一位因為出國而無法聯絡上，另外兩位則有董事會等其他會議要召開，但已與國安基金幕僚聯絡上，並且詢問相關意見。所以，國安基金今日進場護盤的決議，不分學者或官員，也不分黨派，是全體一致的共識。

國安基金進場護市，搭配金管會限空令措施，倘若股市救起來了，央行對於匯市也不用像現在掙扎的這麼辛苦，股市是一切的根源，股市好了台幣自然不會繼續貶值。所以，政府此時的救市措施也能為台幣匯率止血。

這是國安基金第十次被委員會議授權進場護盤，也是國安基金操盤手、財政部次長阮清華出任國安基金執行秘書以來的第四次護盤；然而除了委員會會議決議進場之外， 國安基金還有一個最現實的問題，在於糧草到底從哪裡來？

對照現在的上兆日均量，國安基金現有的5000億元規模根本不夠。更何況，國安基金目前所謂的5000億元規模，其中有3000億元是跟四大基金借錢，原則上根本不宜動用，真正能夠動用的範圍也只有2000億元。

對照現在的台股大盤指數4萬點、上兆元日均成交量，國安基金面對動輒數千億撤離的外資大軍，現有的區區糧草到底能發揮多少作用？實在令人擔心會不會碰到「巧婦難為無米之炊」的處境。

國安基金管理條例的修正草案，建議將規模增加到兆元，並且希望其他的八千億元，都可以比照現有的兩千億元，以股票作為擔保向公股銀行借錢的方式進行。

然而，這個方案一直到現在連立法院財委會都還沒有邁出，也就是只有完成委員會的詢答，連一讀都還沒完成，更不用說後面到朝野協商跟院會的二讀、三讀立法。

國安基金是市場信心的標竿，國安基金留在場內，對股民而言就是信心的象徵，但是在如同最近這一個禮拜的大股災來襲的時候，國安基金進場之後到底能夠做多少事，仍然決定在他有多少的子彈；倘若國安基金的子彈夠充足，或許進場的時間能夠更早，就不會像現在非得等到股市重摔了1萬點之後才終於進場，但是很多的股民早就已經傾家蕩產。

如今國安基金進入場內，要能夠發揮市場所期待的作用，有多少的資金可以運用仍然是關鍵。對照上次國安基金進場的時機點，台股大盤指數是從2萬1298點跌到1萬8459點，如今是在近七個交易日暴跌10,000點，大盤指數在40,000點之際進場，比起去年進場護盤的時候大盤指數整整多了兩萬多點，不論是子彈的需求或是護盤的難度都更高。

那麼國安基金的規模到底應不應該增加呢？倘若以時空背景來看，國安基金管理條例當初立法到今天已經有18年的差距，已經完全不一樣，這18年來台股的市值增加17、18倍，日均成交量以前才1000億出頭，現在已經上兆，外資占比以前連20%都不到，現在占比已經46%，再加上外資現在動不動就賣超兩、三千億的規模，10月單月賣超的規模更超過九千億，國安基金規模的確有增加的必要性，當行政部門投入救市行列的時候，立法部門當然應該要跟著動起來，到底誰真的付諸行動在救市？誰只是嘴上說說？行動可以證明一切。