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2026歲末再加碼 台灣運彩現金、美食金大放送

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣運彩歲末年終再加碼，推出現金、美食金大放送活動。台灣運彩／提供
台灣運彩歲末年終再加碼，推出現金、美食金大放送活動。台灣運彩／提供

隨著精彩賽事不斷，台灣運彩歲末年終再加碼，推出現金、美食金大放送活動，持續回饋支持台灣運彩的朋友。實體投注推出「投注站 買運彩 月月抽」活動，11或12月單張投注滿新台幣200元，就有機會抽中10萬元現金；線上會員「揪好友玩運彩」，成功邀請好友申請成為運彩會員，並完成一筆投注，雙方都可得Foodpanda美食金100元。無論是現金抽獎或美食金取得，都希望能讓消費者感受到冬日滿滿的祝福與幸運降臨！

「投注站 買運彩 月月抽」活動就像對發票一樣，消費者在活動時間內到全台運彩投注站投注彩券，不限球種、不限玩法，單張金額滿新台幣200元，即可獲得1次抽獎資格，免登錄、免拆單，每月都會抽出10萬元1名、1萬元10名，12月14日將公布11月中獎彩券交易序號、2027年1月11日將公布12月中獎彩券交易序號，請消費者務必向經銷商索取投注的彩券或是兌獎的收據並保管好，如有抽中，才可以據以領獎。

「揪好友玩運彩」活動11月4日開跑，線上會員想取得美食金很簡單，只要分享自己的會員代碼，邀請好友加入成為運彩會員（新朋友註冊會員時記得填寫您的會員代碼），並完成一筆投注，您和新朋友都可各得Foodpanda美食金100元，活動限量200組，先到先得，送完為止，剩餘數量每日在台灣運彩臉書官方帳號公布，可隨時上線查詢。線上會員邀請新朋友次數不限，邀請越多領越多，推薦最多好友的前10名會員，還可獲得加碼獎勵Foodpanda美食金300元。

台灣運彩提醒，參加「投注站 買運彩 月月抽」活動最重要的關鍵，就是務必妥善保管「投注彩券正本」或「兌獎收據正本」。民眾購買的實體彩券即使未中獎，也請保留「投注彩券正本」；若投注彩券中獎，並已至投注站或銀行完成兌獎，記得要索取兌獎收據正本並妥善保管，日後領取本活動獎金才有所憑證，若有遺失或毀損致無法辨識等情形，將無法領獎，請務必留意。

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