老農津貼加碼至1.5萬元三讀 行政院指違法違憲

立法院會6日三讀通過在野黨版《老年農民福利津貼暫行條例》修法草案，將老農津貼調高至每月1萬5,000元。行政院發言人李慧芝表示，此次修法大幅增加中央支出，但立法院未與行政院溝通、且未指明財源，已違反《憲法》第70條及《預算法》第91條精神。

李慧芝指出，台灣過去以農立國，因為農民的耕耘與付出，才讓台灣農業能夠永續發展；政府也一直積極提升農民福利，持續透過農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金，強化農民從農期間的保障。

此外，行政院在現有的老年津貼基礎上，針對發放額度、排富標準及物價調整機制等進行整體評估，在考量老年農民生活保障與政府財政永續之下，已提出老農津貼每月增加至1萬元的完整方案。

李慧芝重申，福利政策的制定應符合不增加實質舉債、不排擠其他施政及合法合憲三項原則；行政院也是依循上述原則，提出將老農津貼調增至1萬元的政策方案。

然而，立法院今日三讀通過的在野黨版本，未經與行政院溝通，即將老農津貼提高至1萬5,000元，每年較行政院版本增加約320億元支出，不僅超出目前已編列預算的支應能力，恐加重政府長期財政負擔，排擠其他農業施政資源，也侵害行政院依憲法形成施政計畫及提出預算的權限，違反憲法權力分立原則。

李慧芝強調，行政院始終積極照顧農民，同時也需要兼顧農業基礎建設、產業轉型升級以及支持青年從農。在收到法案後，政院會在合法合憲的權限範圍內，採取妥善的因應措施，持續並完善對老年農友的照顧。