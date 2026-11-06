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國經協會理事長呂桔誠 出任第40屆亞太商工總會副會長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣代表團合照，左五起為亞太商工總會執行長邱達生、國經協會理事長呂桔誠、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台大使、國際商貿文化交流基金會執行長胡天盛。圖／國經協會提供
台灣代表團合照，左五起為亞太商工總會執行長邱達生、國經協會理事長呂桔誠、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台大使、國際商貿文化交流基金會執行長胡天盛。圖／國經協會提供

中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠於11月4日率團赴菲律賓馬尼拉參加第40屆亞太商工總會大會暨60週年慶，並獲選任第40屆副會長，出席團員包括亞太商工總會前會長張孝威、中國信託銀行國際事務最高顧問馮寄台、廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵、國際商貿文化交流基金會執行長胡天盛等人，工商協進會秘書長邱一徹代表也代表理事長吳東亮出席盛會。

本屆由菲律賓商工總會（PCCI）主辦，主題為「亞太商工總會60年：未來十年實現更大程度的區域整合」，藉由CACCI交流平台，促進亞太地區經濟發展與合作。

本次亞太商工總會大會（CACCI）改選會長、副會長等高層職務，並選出呂桔誠接任副會長，中國信託銀行馮寄台接任國際事務最高顧問續任預算委員會成員，未來與新任會長新加坡籍Mr. Lennon Tan將密切合作，融合政府新南向政策，加強與各會員國進行經貿交流。

CACCI在曾任海基會董事長辜振甫與中信金創辦人辜濓松共同奔走催生下，聯合澳洲、紐西蘭、日本、韓國、菲律賓各國商工總會於1966年5月成立至今60周年，辜濓松擔任會長期間成功爭取將CACCI永久秘書處設於台北，是唯一將總部設於台灣的國際性工商組織，目前共有27個經濟體之29個正會員（Primary Member），包含國經協會與工商協進會等亞洲各國商工總會，會員橫跨東北亞、東南亞、南亞、大洋洲、中亞、中東地區，並且是聯合國正式認可之民間諮詢機構，每年由各會員輪流主辦會員大會。

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