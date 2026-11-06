台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

國安基金在今天下午2時30分收盤後，召開第131次臨時委員會議，並做出護盤決議，這也將是國安基金的第10次進場護盤。

由於台股大盤近日巨幅波動，115年11月2日至6日，累計下跌5510點，尤其，今日開盤跌近3800點，盤中最低3萬7837點為近期最低點，收盤3萬9701點，距離本年度高點4萬9968點，下跌1萬267點，跌幅20.55%，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。

考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會討論及共識決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金表示，美國期中選舉後，美股與亞洲主要股市同步重挫，台股本周跌幅達12.19%，僅次於費半跌幅15.7%。另外，今年10月外資累計賣超達9943.16億元，創史上單月最高，11月持續賣超，迄11月6日止，累計賣超5244億元，加深台股下跌趨勢。

國安基金指出，我國經濟基本面良好，惟台股以高科技股為主，與美股費半連動緊密，導致國內股市亦同步下跌，短期內市場信心明顯不足，經本基金管理委員會討論及共識決議，認為已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，爰決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。