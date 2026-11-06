10月房租CPI年增1.7% 2022年6月以來次低

房市景氣降溫之際，房租漲勢也持續收斂。主計總處最新10月消費者物價指數（CPI）統計顯示，房租年增1.7%，寫2022年6月以來次低，已連十個月低於2%；不過，家庭用品年增2.99%，反而寫45個月新高，加上住宅維修費、家庭管理費用仍漲逾3%，凸顯居住物價呈現分化，房租以外的居住成本仍有上漲壓力。

主計總處日前公布10月CPI年增2.33%，其中居住類年增2.07%，較9月收斂0.31個百分點，寫近五個月低點。由於居住類占整體CPI權數約22.7%，僅次於食物類，為民眾日常生活的重要支出項目。

進一步觀察居住類各項目，房租漲勢持續降溫，10月年增1.7%，寫2022年6月以來次低，僅高於今年8月的1.69%。

相較於房租漲幅收斂，其他居住成本仍維持較高漲幅。其中，住宅維修費10月年增3.59%，家庭管理費用也上漲3.14%。

家庭用品漲勢更持續擴大，10月年增2.99%，較9月的2.92%增加0.07個百分點，寫2023年2月以來、45個月新高。其中，家具年增3.6%，餐具及其他家用品上漲3.9%，漲幅均高於居住類平均水準。

水電燃氣年增率則由9月的4.63%大幅降至1.71%，寫13個月新低。主計總處說明，10月適逢電價夏月費率結束，帶動電費月減18.17%，也使整體居住類物價漲幅較9月趨緩。

若換算實際支出，主計總處以每月消費8萬元的家庭為例，在購買相同品質與數量的商品及服務下，10月居住類支出約1萬8,198元，較去年同月增加377元，其中家庭用品支出約3,159元、家庭管理費用約958元，反映居住類物價漲幅雖逐步收斂，但民眾實際生活支出仍持續增加。