快訊

台股巨幅波動！國安基金下午召開會議 決議啟動第10次進場護盤

美股「大崩盤」臨頭了嗎？AI概念股殺盤最慘 緊盯這4個紅燈是否亮起

批「老人福利法」修法違三大問題 卓內閣第九度不副署法案

聽新聞
0:00 / 0:00

服務業銷售額增5.27% 不動產業卻重挫14.53%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

房市景氣低迷，從業人員感受最深。依據經濟部最新《2026商業服務業年鑑》統計顯示，2025年國內服務業整體銷售額達35兆1,187億元，年增5.27%，家數亦成長1.52%；然而，不動產業銷售額卻呈現年減14.53%，減幅居各產業之冠，與服務業普遍成長的趨勢形成強烈反差。

根據年鑑統計，2025年全國服務業家數達136萬37家，較2024年的133萬9,730家增加2萬307家；全年銷售額由33兆3,622億元增加至35兆1,187億元，年增5.27%，顯示服務業整體規模持續擴張。

從各產業銷售額觀察，批發及零售業仍是服務業最大宗，2025年銷售額達20兆5,043億元，年增4.92%；金融及保險業銷售額達4兆5,430億元，年增8.45%；運輸及倉儲業銷售額則達2兆2,646億元，年增27.19%，成長表現相當亮眼。

其他服務業亦多呈現正成長，其中藝術、娛樂及休閒服務業銷售額年增12.10%、教育業成長10.04%、醫療保健及社會工作服務業增加9.85%，出版影音及資通訊業成長8.01%，住宿及餐飲業亦成長6.31%。

反觀銷售額呈現負成長的產業，僅有不動產業與支援服務業，後者年減0.71%，衰退幅度相對有限；不動產業則重挫14.53%，成為服務業中衰退最嚴重的產業。

回溯不動產業近三年表現，2023年不動產業銷售額為1兆9,342億元，2024年大幅攀升至2兆4,556億元，但2025年隨即急轉直下掉至2兆989億元，年減3,567億元，顯示前一年的擴張動能未能延續。

不動產業銷售額大幅萎縮，業者家數卻不減反增。2025年不動產業家數達4萬9,647家，較2024年的4萬9,500家還略為增加147家，呈現家數微增、銷售額卻明顯下滑的現象。

房市 景氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半導體擴廠、飯店商場需求爆發！峻佳裝修訂單旺 10日登興櫃

加權指數連六跌不休！證交所信心喊話：台股今年贏過亞股與費半

被AI偷走本益比的績優股

台灣車市10月小幅衰退 Toyota一枝獨秀、Foxtron少見展現買氣

相關新聞

ITF台灣國際旅展登場！賴總統揭3面向拚觀光 目標2030年千萬旅客來台

台灣最大旅展「ITF台灣國際旅展」今天登場，賴清德總統及交通部長陳世凱親自出席開幕式，賴總統拋出3面向並重，除了發展國旅外，也要讓世界與台灣接軌。透過AI發展智慧觀光，達成2030年千萬旅客來台、觀光產值破兆元。

老農津貼加碼三讀 每月1.5萬元、溯及7月1日生效

老農津貼修法加碼，院版拋出每月1萬元版本，在野黨提案則加碼至1.5萬元，立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法。條文明定，放寬排富條款條件，個人非農業所得總額未達60萬、土地及房屋價值1025萬元以下者得以請領，並追溯至今年7月1日生效。

美光勞資協商新進展…獎酬計算系統下周上線 勞資協議17日再協商

美光在台發展近日因基層員工爭取分潤備受矚目，針對桃園廠，勞資雙方今天在桃園市政府牽線下第三次協商，雖然未果，但雙方達成本月17日第四次協商共識。

運用AI解方促進職安 勞動部舉辦APEC工作坊

勞動部近日舉辦APEC「運用AI解方促進職業安全衛生：預防及降低職場風險與意外」工作坊，探討AI應用於職業安全衛生領域所帶來的機會與挑戰，並分享運用AI進行職場危害辨識與預測、工作環境監測及職業災害預防的最佳範例與政策經驗，深化APEC區域經濟體間的交流與合作。

美光桃園廠喊停的警訊 台灣有能力排除投資障礙？

全球DRAM（動態隨機存取記憶體）供應持續吃緊，美光科技（Micron）決定加碼在台擴充先進記憶體產能之際，卻傳出桃園Fab 11E新廠工程暫停，引發市場關注。這項投資究竟是因勞資爭議遭迫中斷，還是美光重新調整台灣產能布局？業界解釋以桃園擴建案在美光全球重要性，以及新廠建設扮演推進下世次DRAM製程的戰略布局，現階段將工程暫停直接解讀為撤資，恐怕言之過早。

從原料到用電 資誠談企業永續韌性布局

企業即使向多家供應商採購，原料仍可能來自同一座礦區或同一家加工廠，一旦遇到出口管制，就可能同時斷料。資誠與台灣投資人關係協會6日在台灣週舉辦論壇，與會專家指出，董事會應掌握原料、用電及勞動等風險，評估對營運與財務的影響，並納入投資及營運決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。