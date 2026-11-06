服務業銷售額增5.27% 不動產業卻重挫14.53%

房市景氣低迷，從業人員感受最深。依據經濟部最新《2026商業服務業年鑑》統計顯示，2025年國內服務業整體銷售額達35兆1,187億元，年增5.27%，家數亦成長1.52%；然而，不動產業銷售額卻呈現年減14.53%，減幅居各產業之冠，與服務業普遍成長的趨勢形成強烈反差。

根據年鑑統計，2025年全國服務業家數達136萬37家，較2024年的133萬9,730家增加2萬307家；全年銷售額由33兆3,622億元增加至35兆1,187億元，年增5.27%，顯示服務業整體規模持續擴張。

從各產業銷售額觀察，批發及零售業仍是服務業最大宗，2025年銷售額達20兆5,043億元，年增4.92%；金融及保險業銷售額達4兆5,430億元，年增8.45%；運輸及倉儲業銷售額則達2兆2,646億元，年增27.19%，成長表現相當亮眼。

其他服務業亦多呈現正成長，其中藝術、娛樂及休閒服務業銷售額年增12.10%、教育業成長10.04%、醫療保健及社會工作服務業增加9.85%，出版影音及資通訊業成長8.01%，住宿及餐飲業亦成長6.31%。

反觀銷售額呈現負成長的產業，僅有不動產業與支援服務業，後者年減0.71%，衰退幅度相對有限；不動產業則重挫14.53%，成為服務業中衰退最嚴重的產業。

回溯不動產業近三年表現，2023年不動產業銷售額為1兆9,342億元，2024年大幅攀升至2兆4,556億元，但2025年隨即急轉直下掉至2兆989億元，年減3,567億元，顯示前一年的擴張動能未能延續。

不動產業銷售額大幅萎縮，業者家數卻不減反增。2025年不動產業家數達4萬9,647家，較2024年的4萬9,500家還略為增加147家，呈現家數微增、銷售額卻明顯下滑的現象。