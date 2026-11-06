運用AI解方促進職安 勞動部舉辦APEC工作坊

勞動部近日舉辦APEC「運用AI解方促進職業安全衛生：預防及降低職場風險與意外」工作坊，探討AI應用於職業安全衛生領域所帶來的機會與挑戰，並分享運用AI進行職場危害辨識與預測、工作環境監測及職業災害預防的最佳範例與政策經驗，深化APEC區域經濟體間的交流與合作。

活動邀請加拿大、日本、韓國、泰國、馬來西亞及智利等經濟體政府與專業機構代表，以及國際公共服務協會（PSI）與網際網路工會全球聯盟（UNI Global Union）等國際工會組織，與我國政府、企業、工會及專家學者共同參與。

勞動部政務次長李健鴻於開幕致詞表示，隨著AI科技快速發展，數位工具、智慧監測及資料分析等創新應用，為提升職場安全衛生帶來新的契機，不僅有助於及早辨識潛在危害、預測職場風險，更能強化職業災害的事前預防能力。

李健鴻提到，隨著AI在職場的應用日益普遍，也可能衍生勞工監測、個人資料保護及自動化決策等議題。因此，AI的發展與應用應秉持以人為本的精神，實踐人為決策與監督（Human-in-the-Loop），確保科技創新與勞工權益保障並行。

李健鴻表示，如何協助資源相對有限的中小微企業運用AI技術改善職場安全衛生，也是值得關注的課題。期盼透過本次工作坊，促進各經濟體分享政策經驗及創新作法，共同探索AI在職業安全衛生領域有效且負責任的應用方式，為勞工打造更安全、健康的工作環境。

開幕式亦邀請外交部國際組織司連澤專門委員致詞，並由APEC數位經濟指導小組（DESG）主席Ichwan Nasution透過預錄影片致詞，展現AI發展與職業安全衛生議題之間的密切關聯，以及APEC跨論壇交流合作的成果。

此次工作坊規劃兩個專題場次及一場圓桌論壇。第一場次「AI時代促進職業安全衛生之契機與課題」，由加拿大、國際工會組織及我國企業代表，從科技應用、勞工權益及企業實務等不同角度，探討AI提升職場安全衛生的機會、潛在風險及因應策略。

第二場次「運用AI促進職業安全衛生之最佳範例」，由日本、泰國、韓國、馬來西亞、智利，以及職業安全衛生署與台灣中油等單位，分享運用AI進行職場危害辨識、職業災害預防及安全衛生管理的實務案例與推動經驗。

圓桌論壇「運用AI解方預防及降低職場風險與意外」，則邀集各經濟體、國際工會及我國職安衛與工會團體代表，共同探討如何因應不同產業及工作場所的需求，促進政府、雇主、勞工等利害關係人合作，推動AI在職場的有效及負責任應用。

勞動部表示，此次工作坊透過APEC平台，匯集各經濟體、國際組織及國內產官學界的政策與實務經驗，期盼增進各界對AI應用於職業安全衛生領域的認識，並探索運用新興科技降低職場風險、預防職業災害的創新作法。未來將持續透過APEC深化區域交流與政策對話。