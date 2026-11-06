老農津貼加碼三讀 每月1.5萬元、溯及7月1日生效

老農津貼修法加碼，院版拋出每月1萬元版本，在野黨提案則加碼至1.5萬元，立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法。條文明定，放寬排富條款條件，個人非農業所得總額未達60萬、土地及房屋價值1025萬元以下者得以請領，並追溯至今年7月1日生效。

現行老農津貼每月8,110元，行政院今年1月提出「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將津貼提高至每月1萬元。在野黨提出加碼版本，將金額拉高至每月1.5萬元。院會進行三讀表決時，綠委全數沒投票，藍白以人數優勢50票，通過在野黨版本。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，這是兌現照顧基層辛苦農友的莊嚴承諾，更是縮短城鄉差距、奠定國家糧食安全的關鍵一步。台灣農業過去為了國家整體經濟發展犧牲奉獻，這次修法絕不是施捨，而是「把欠老農的還給老農」，讓老農的老年生活由政府來全面照顧。

三讀條文明定，老農津貼每月從現行的8,110元提高至1萬5,000元；另外新增物價檢討機制，原則上每四年依消費者物價指數調整一次，但定期調整屆滿二年後，若消費者物價成長率漲幅達3％，便可啟動調整，避免物價快速上漲。

三讀條文也放寬老農津貼「排富條款」標準，將排富門檻所得50萬元提高至60萬元，財產、土地及房屋價值由500萬元調至1,025萬元，唯一且自住房屋則不列入排富。

農業部估算，若以1萬5千元版本推估，將比原先的1萬元版本每年還要增加約320億元，必須考量可能排擠其他預算。目前農業部依法必須支出的經費，已經占整體預算48%。如果老農津貼提高至1萬5千元，這個比率會提高到52%至55%，將進一步壓縮其他農業政策與建設的財政空間。

民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜表示，加碼將影響追溯發放。行政院版提高至每月1萬元所需的經費，目前由64.5億元的追加預算支應。若提高至1萬5千元，現有追加預算不足，第二次追加預算也來不及辦理，原先規劃補發6個月、共1萬1,340元的差額就無法追溯發放。