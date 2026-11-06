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棒球好手費爾柴德受頒就業金卡 賴總統：盼將台灣視為第二個家

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統頒發「費仔」Stuart Fairchild（史都華·費爾柴德）就業金卡，費仔與家人跟總統合影。圖／總統府提供
賴清德總統頒發「費仔」Stuart Fairchild（史都華·費爾柴德）就業金卡，費仔與家人跟總統合影。圖／總統府提供

賴清德總統6日頒發「費仔」Stuart Fairchild（史都華·費爾柴德就業金卡，肯定他在世界棒球經典賽的精采表現，也期盼費仔將台灣視為第二個家，未來經常與家人回到台灣，享受台灣的一切。

賴總統致詞時表示，今天非常高興歡迎費仔偕同夫人、父母親及友人來到總統府，並由總統府秘書長潘孟安、國發會主委葉俊顯、運動部長李洋陪同接待。

賴總統說，他很榮幸代表政府頒發就業金卡給費仔，這張金卡最大的意義，就是希望費仔能將台灣視為第二個家，也歡迎費仔與家人經常來台，將台灣當作自己的家。

賴總統提到，身為棒球球迷，很高興有機會親自向費仔表達感謝，感謝其接受台灣國家隊的徵召，參加世界棒球經典賽，並在賽事中展現精采表現。他身為球迷非常讚賞，身為總統更是深受感動。

賴總統指出，尤其在台灣對戰捷克的比賽中，費仔揮出滿貫全壘打。面對韓國隊時，更在第八局驚天一棒，擊出兩分全壘打，幫助台灣超前，讓全國民眾振奮不已。

賴總統強調，棒球是台灣的國球，台灣人民熱愛棒球，也非常喜愛費仔。期盼未來能經常看到他與家人回到台灣，享受台灣的一切，台灣人民將張開雙臂熱情歡迎；相信隨著費仔更加了解台灣，也會愛上台灣，「我們都是一家人」。

費爾柴德敲出滿貫砲，大會為他找回全壘打球。特派記者余承翰／攝影
費爾柴德敲出滿貫砲，大會為他找回全壘打球。特派記者余承翰／攝影

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