從原料到用電 資誠談企業永續韌性布局

企業即使向多家供應商採購，原料仍可能來自同一座礦區或同一家加工廠，一旦遇到出口管制，就可能同時斷料。資誠與台灣投資人關係協會6日在台灣週舉辦論壇，與會專家指出，董事會應掌握原料、用電及勞動等風險，評估對營運與財務的影響，並納入投資及營運決策。

PwC全球循環經濟負責人Melissa MacEwen指出，企業應往上游追查原料產地及加工據點，確認來源是否集中、有無替代材料，並估算斷料對營收、庫存及成長的影響。各國管制已從原料出口延伸至加工、原產地與來源追溯，企業可透過分散採購、材料替代、循環利用或投資上游產能，降低供應中斷風險。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，董事會應掌握供應鏈碳排、原料來源及勞動管理資訊，並建立資料蒐集、覆核及內控機制。企業對外宣稱產品「碳中和」或「可回收」，若缺乏證據，可能面臨裁罰、訴訟及商譽受損。她預期，未來三至五年，企業能否符合各國市場准入要求、說清楚供應鏈來源，將影響競爭力。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安指出，隨著歐美加強對強迫勞動產品的管制，企業可能須提出工時、薪資、供應商管理及產品追溯資料。進行人權盡職調查時，可結合文件審查、員工訪談及現場觀察，及早發現移工及供應鏈的勞動風險，並追蹤改善情況。

資誠能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺表示，AI、資料中心及產業電氣化推升用電需求，企業規劃擴產時，應同步評估能否取得足夠電力、併網進度、電價波動及碳成本，並確認綠電供應能否配合實際用電時段，再評估節能、儲能、自發自用及長期購電合約等做法。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理總經理何心怡分享，華新赴印尼布局以提高供應彈性，並透過歐洲布局取得技術、認證及客戶，切入高端市場。普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，短期交期波動可用安全庫存因應，來源集中可增加備援供應商或簽長約。若關鍵能力難以穩定取得，且可能影響長期競爭力，再評估直接投資或併購。