快訊

私下企圖脫產…台64丟包高材生慘遭4車輾死 Bolt司機遭判13年

主機變貴、銷量暴跌41%！任天堂社長1招掛保證「Switch 2不會再漲價」

立院三讀老農津貼每月1.5萬元 綠委全數未投票

聽新聞
0:00 / 0:00

從原料到用電 資誠談企業永續韌性布局

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠永續韌性論壇合照。業者／提供
資誠永續韌性論壇合照。業者／提供

企業即使向多家供應商採購，原料仍可能來自同一座礦區或同一家加工廠，一旦遇到出口管制，就可能同時斷料。資誠與台灣投資人關係協會6日在台灣週舉辦論壇，與會專家指出，董事會應掌握原料、用電及勞動等風險，評估對營運與財務的影響，並納入投資及營運決策。

PwC全球循環經濟負責人Melissa MacEwen指出，企業應往上游追查原料產地及加工據點，確認來源是否集中、有無替代材料，並估算斷料對營收、庫存及成長的影響。各國管制已從原料出口延伸至加工、原產地與來源追溯，企業可透過分散採購、材料替代、循環利用或投資上游產能，降低供應中斷風險。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，董事會應掌握供應鏈碳排、原料來源及勞動管理資訊，並建立資料蒐集、覆核及內控機制。企業對外宣稱產品「碳中和」或「可回收」，若缺乏證據，可能面臨裁罰、訴訟及商譽受損。她預期，未來三至五年，企業能否符合各國市場准入要求、說清楚供應鏈來源，將影響競爭力。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安指出，隨著歐美加強對強迫勞動產品的管制，企業可能須提出工時、薪資、供應商管理及產品追溯資料。進行人權盡職調查時，可結合文件審查、員工訪談及現場觀察，及早發現移工及供應鏈的勞動風險，並追蹤改善情況。

資誠能源轉型事業服務主持會計師蔡亦臺表示，AI、資料中心及產業電氣化推升用電需求，企業規劃擴產時，應同步評估能否取得足夠電力、併網進度、電價波動及碳成本，並確認綠電供應能否配合實際用電時段，再評估節能、儲能、自發自用及長期購電合約等做法。

華新麗華企業策略暨供應鏈管理總經理何心怡分享，華新赴印尼布局以提高供應彈性，並透過歐洲布局取得技術、認證及客戶，切入高端市場。普華國際財務顧問公司執行董事周容羽指出，短期交期波動可用安全庫存因應，來源集中可增加備援供應商或簽長約。若關鍵能力難以穩定取得，且可能影響長期競爭力，再評估直接投資或併購。

資誠 用電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

二代接班先做哪些準備？安永談家族治理、金流與 IPO

AI 股急跌後怎麼看？野村投信：緊盯三大指標進行布局

第六屆台灣影響力投資國際論壇登場 共探公私協力新解方借鏡日本經驗

相關新聞

ITF台灣國際旅展登場！賴總統揭3面向拚觀光 目標2030年千萬旅客來台

台灣最大旅展「ITF台灣國際旅展」今天登場，賴清德總統及交通部長陳世凱親自出席開幕式，賴總統拋出3面向並重，除了發展國旅外，也要讓世界與台灣接軌。透過AI發展智慧觀光，達成2030年千萬旅客來台、觀光產值破兆元。

美國恐將嚴管AI 擊中台股主力 經濟部也坐不住：對台灣產業要有信心

台股6日盤中暴跌3737點，改寫史上最大跌點紀錄，終場重挫1873點，則躋身收盤史上第4大跌點，市值蒸發5.69兆元。由於此次空頭血洗大盤的主要原因是人工智慧（AI）監管趨嚴疑慮，正面衝擊台股主力，連經濟部也罕見跳出來信心喊話表示，台灣擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，各界要對台灣產業有信心。

老農津貼加碼三讀 每月1.5萬元、溯及7月1日生效

老農津貼修法加碼，院版拋出每月1萬元版本，在野黨提案則加碼至1.5萬元，立法院6日三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修法。條文明定，放寬排富條款條件，個人非農業所得總額未達60萬、土地及房屋價值1025萬元以下者得以請領，並追溯至今年7月1日生效。

從原料到用電 資誠談企業永續韌性布局

企業即使向多家供應商採購，原料仍可能來自同一座礦區或同一家加工廠，一旦遇到出口管制，就可能同時斷料。資誠與台灣投資人關係協會6日在台灣週舉辦論壇，與會專家指出，董事會應掌握原料、用電及勞動等風險，評估對營運與財務的影響，並納入投資及營運決策。

影／美光勞資第三次調解 張善政：勞資溝通有往前推進

美光在台發展近日因基層員工爭取分潤備受矚目，坊間傳聞公司暫停桃園擴廠計畫，但消息未獲證實；桃園市市長張善政今下午出席關心美光勞資爭議協調，對於暫停擴廠傳聞，他表示「這個要跟美光公司求證」。

總統親頒費仔就業金卡！ 盼費仔與台灣建立更多連結

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊英雄「費仔」Stuart Fairchild獲頒就業金卡。賴清德總統6日親自接見費仔，並頒發運動領域就業金卡。國發會表示，盼藉此讓費仔與台灣建立更多連結，亦希望吸引世界級的職業球星與幕後數據分析專家等國際頂尖大腦，為國家運動領域發展引入更先進的國際訓練思維。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。