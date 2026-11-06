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影／美光勞資第三次調解 張善政：勞資溝通有往前推進

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今下午出席美光勞資爭議協調會，盼找到雙方都滿意的協議。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今下午出席美光勞資爭議協調會，盼找到雙方都滿意的協議。記者陳俊智／攝影

美光在台發展近日因基層員工爭取分潤備受矚目，坊間傳聞公司暫停桃園擴廠計畫，但消息未獲證實；桃園市市長張善政今下午出席關心美光勞資爭議協調，對於暫停擴廠傳聞，他表示「這個要跟美光公司求證」。

張善政受訪時表示，市府過去幾個月非常努力協調，盼美光勞資雙方能找到雙方都可以接受的方案。除了正式會議，市府私下跟雙方也有接觸，看彼此在會議上提的需求能不能更清楚，在他看來，雙方都溝通有往前推進。

張善政也說，今天出席會議主要是表達市府的關心、善意與期盼，一方面希望美國在台最大投資案能順利進行，另一方面也希望美光員工在半導體產業蓬勃發展的時代，能有合理的分潤制度。今天的會議未必會有結果，但不管怎麼樣，還是期盼雙方本於善意準備下一次會議。

美光 勞資 張善政

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