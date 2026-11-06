總統親頒費仔就業金卡！ 盼費仔與台灣建立更多連結

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊英雄「費仔」Stuart Fairchild獲頒就業金卡。賴清德總統6日親自接見費仔，並頒發運動領域就業金卡。國發會表示，盼藉此讓費仔與台灣建立更多連結，亦希望吸引世界級的職業球星與幕後數據分析專家等國際頂尖大腦，為國家運動領域發展引入更先進的國際訓練思維。

國發會表示，此次頒發費仔運動領域就業金卡，不僅具有象徵意義，也有助於擴大國際運動人才來台發展的可能性。透過就業金卡制度，國際運動員未來可自由在台發展，甚至轉型擔任教練，或投入運動科技等領域，將國際先進訓練經驗與專業技術引進台灣。

國發會指出，隨著運動產業發展日益多元，人才需求已不再侷限於職業球員，也包括幕後數據分析、運動科技及專業訓練等領域。政府希望藉由就業金卡制度，吸引更多國際頂尖人才來台，強化台灣運動產業的國際競爭力。

就業金卡制度於2018年2月《外國專業人才延攬及僱用法》施行後正式上路，整合工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四項功能，讓符合資格的外國專業人才得以在台自由尋職、轉換工作及居留，並享有相關租稅與家庭居留優惠。

國發會說明，過去外界提到就業金卡，多半聯想到科技業高階主管、半導體工程師或金融科技人才，但實際上適用領域相當廣泛，除經濟、科技外，也涵蓋運動、文化藝術等專業領域，反映台灣延攬國際人才的方向正逐步朝多元化發展。

此外，為提高國際人才長期留台意願，政府也提供家庭配套措施。國發會指出，就業金卡持有人的配偶、未成年子女及身心障礙成年子女，均可依法申請依親居留；配偶在台居留期間，取得個人工作許可後，也能自由工作、尋職或創業，降低國際人才攜家帶眷來台的生活障礙。

國發會強調，面對全球競逐高階人才，未來將持續透過Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，提供外國專業人士相關諮詢與協助，並營造更友善的工作及生活環境，吸引各領域國際人才選擇台灣。