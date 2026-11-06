台灣219家企業參展AAPEX　促成逾6000萬美元商機

美國汽車售後服務零配件展（AAPEX）於3日至5日盛大登場，經濟部與車輛公會、手工具公會及汽配業者籌組「旗艦台灣館」。經濟部表示，台灣為本屆第3大參展國，邀集219家企業向國際買主展現汽配產業實力與供應鏈優勢，展期共吸引1050名買主及訪客，促成商機逾6000萬美元。

經濟部今天透過新聞稿表示，AAPEX於3日至5日在美國拉斯維加斯登場，為協助業者深耕北美市場，經濟部攜手車輛公會、手工具公會及汽配業者籌組「旗艦台灣館」，以Team Taiwan為主軸，提升台灣汽配產業在全球汽車售後市場的能見度與信賴度。

經濟部表示，AAPEX已與「美國汽車改裝零配件展（SEMA）」結合成為「汽車售後服務週」，為全球汽車零組件產業重要採購平臺，亦是台灣業者拓展北美市場的重要據點。

經濟部提到，今年首度籌組SEMA參展團並結合台灣精品館，展示輔助駕駛、車聯網及車隊管理等領域的科技成果及智慧移動與車用電子研發實力，透過進軍AAPEX與SEMA雙展，協助業者掌握售後服務與改裝件市場雙重商機。

經濟部說明，此次台灣參展業者集結了全球最大碰撞件製造商、汽車售後市場車燈領導品牌、車用電子產品大廠及摩擦材料製造等指標性廠商，彰顯台灣汽車零配件的製造技術與智慧科技創新能量。

經濟部表示，旗艦台灣館特別設置產業應用情境展示區，展出內容涵蓋傳統汽車零組件、車用電子及智慧移動解決方案，完整呈現台灣汽配產業從精密製造、技術研發到智慧應用的產業生態系。

此外，旗艦台灣館規劃數位行銷專區（DigitalZone）及商務洽談區，透過產品發表、亮點展示及產業趨勢分享會等活動，打造兼具展示推廣、交流互動及商機媒合功能的國際行銷平臺，同時與金屬工業研究發展中心合作，邀請專家提供關稅與供應鏈布局建議。

展覽期間也舉辦「台灣之夜」交流活動，匯聚230名美國重要買主與台灣業者，深化商務連結並拓展合作契機。

經濟部指出，因應全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來台及洽談採購等多元方式，協助台灣企業拓展海外市場。

經濟部表示，繼美國汽配展後，將陸續組團參加慕尼黑電子展（Electronica）、杜賽道夫醫療展（MEDICA）及日本國際橡塑膠展（IPF）等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。