惠譽：台電資本支出未來四年將大增 上看4,421億元

惠譽國際信用評等公司對台灣電力公司（台電，AA/AAA(twn) /穩定）預計發行之115年度第6期無擔保普通公司債110.7億元授予國內長期評等「AAA (twn)」。發行公司債所募得之款項將用於支付發行者之資本支出計畫。此債券國內長期評等與台電之國內長期評等相同，均構成公司無條件及無擔保主順位直接債務。

根據惠譽的《政府相關企業評等準則》，台電的長期發行人違約評等與臺灣的評等（AA/穩定）相同，反映出其獲得政府支持的可能性很高，突顯台電在臺灣電力市場的主導地位及對能源安全的戰略重要性。台電的國內長期評等處於惠譽國內評等的最高等級，反映了其作為臺灣信用最佳發行人之一的地位，代表相較於其他發行人，台電的違約風險較低。

評等理由指出，經濟部 (MOEA) 直接持有台電 96.6%的股份。政府對台電的產能擴張實施嚴格控制，並透過電價費率審議會審定電價。政府對台電的營運、投資及融資決策具有很大影響力。台電須定期向政府報告關鍵營運和財務資訊。

支援先例「強」：惠譽評估來自政府的支援先例為「強」，台電在2023-2024年間獲得政府2,500億元的增資，並在2023年因燃料價格高漲而面臨巨額虧損時獲得500億元的補貼。惠譽預期政府將補償台電部分與其政策負擔相關的成本，每年約100億元。

支持動機「很強」：惠譽認為政府對台電的支持動機「很強」， 反映其具有極重要的公共政策角色及若違約將造成經濟上較高的傳染風險。台電在輸配電領域具有壟斷地位，2025年在發電和配電市場占比分別為67%和98%。鑒於無其他企業可有效替代台電，台電若違約將對電力供應產生嚴重影響。台電是臺灣最大的債券發行人之一，其債券利率接近政府的利率。該公司被視為類政府借款人。

伊朗危機影響可控：受近期天然氣價格上漲影響，惠譽預期台電 2026年 EBITDA 利潤率將由 2025年的 19.6%降至8.4%。在惠譽的基本情境下，受惠於原油價格下跌及天然氣單位成本回落至接近衝突前水準，該利潤率於2027至2029年應可回升至20%以上。惠譽預期台電的財務狀況將維持與其獨立信用狀況（SCP）相符。EBITDA 利息保障倍數可能於 2026年短暫下滑至 4.5 倍以下，但除非燃料成本長時間維持高檔且電價未相對應調整，否則預期自 2027年起將逐步回升。

指標因電價調漲而改善：台電 2025 年財務狀況已有改善，主要受惠於2024至2025年間一系列電價調漲及服務費增加。2025年 EBITDA 利息保障倍數由2024年4.1倍提升至 9.1倍。短期內，信用指標進一步改善的空間可能受到燃料成本上升所限制；不過，惠譽預期在較高電價基礎支撐下，信用指標仍將較2022至2023 年更為穩健。

能源轉型相關資本支出增加：惠譽預期台電資本支出在2026至2029年將大幅上升至每年2,611億元至4,421億元，較過去四年的平均資本支出1,889億元大幅增加。此一增幅主要來自天然氣和離岸風力發電廠的建設，以及為因應再生能源發電日益增長，為鞏固電網穩定性而進行的強化電網韌性計畫。該等支出是台電支持政府在2050年達成淨零排放目標不可或缺的一部分。

獨立信用狀況為「bb」：台電的獨立信用狀況係由其綜合電力業務、主導電力市場以及高利息保障倍數和低成本融資管道帶來卓越財務靈活性提供支持。惠譽預計，台電發電市占率中期內將維持在65%以上，並在配電和輸電領域維持近乎壟斷的地位。由於台電龐大資本支出所導致的EBITDA淨槓桿比率高於7倍，進而限制了其獨立信用狀況。