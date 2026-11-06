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美政局變動恐成市場隱憂？凱基：不必因指數單日巨幅下跌而過度恐慌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

近期美股與台股震盪加劇，隨著美國期中選舉結果陸續出爐後，市場進一步擔憂國會版圖與政策方向的改變，可能提高美國AI資料中心在土地、電力、水資源與環境審查上的建設門檻，進而延緩AI基礎設施的投資進度。凱基投信認為，市場目前重新定價的，主要是AI基礎建設的速度、成本與投資回報，而不是全面否定AI需求。此次波動需要審慎看待，但也不宜直接解讀為AI長期科技周期已經反轉。

美股11月5日全面重挫，標普500指數下跌4.4%，創2025年4月以來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數下跌5.5%，並進入修正區間，美股重挫的賣壓亦延燒至台股。11月6日台股開盤即跳空跌破4萬點，加權指數一度下跌3,737點至37,837點，創下歷史盤中最大跌點。

凱基投信表示，短期政治不確定性確實會壓抑估值，尤其AI資料中心涉及龐大資本支出，以及土地、電力、水資源和地方社區等複雜議題，選舉帶來的權力重組，往往伴隨法規審查、環境標準與財政資源分配的重新評估，預期市場波動可能延續。不過，政策可能改變建設速度，但AI發展的算力需求並不會因而消失，投資人不必因指數單日巨幅下跌而過度恐慌

此外，推升近一年股價上漲的主要功臣非AI莫屬。然而，隨著AI發展到現在的階段，已不只是單一產業題材，而是推動全球生產力提升、企業轉型與國家競爭力的重要通用技術，投資機會將由全面上漲走向分化。

凱基投信指出，進入AI發展下一階段後，市場不會再只看AI題材，而會更重視企業能否把資本支出轉化為收入、現金流與合理報酬；資產負債表穩健、技術領先、訂單能見度高，並且具備定價能力的企業，將更有機會穿越這段股市調整期。

凱基投信表示，每一次的市場修正未必是風險，也可能是提供投資人重新檢視資產配置的契機。當市場上漲時，投資人容易忽略自己對波動的承受能力；當市場快速震盪時，反而更能檢視原有配置是否適合自己的投資期限、現金需求與風險承受度。建議投資人重新確認股票、債券與現金的配置比例，並審慎控管槓桿運用，以因應市場變化。

凱基投信進一步指出，投資人若是以長期投資作為目標，可以透過定期定額與分批投入，持續建立優質核心資產；如果市場波動已經影響生活與投資紀律，也應適度調整配置，而不是勉強承受超出能力範圍的風險。短期政治波動需要投資人正視，與其猜測市場低點，不如確認自己資產配置，在市場震盪中保有投資韌性，不因短期波動偏離長期成長賽道。

凱基 指數 恐慌

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