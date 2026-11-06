台灣國際旅展登場 賴清德總統：2030年拚千萬旅客來台

「2026 ITF台灣國際旅展」上午登場，賴清德總統致詞時表示，政府將全力推動觀光立國目標，明確目標為2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。

賴清德表示，國人熟悉的台北國際旅展，邁入第40年、第34屆里程碑，升級為台灣國際旅展，代表平台將凝聚更多力量將台灣推向世界。並指出「加強國內旅遊」、「強化國外觀光客來台」及「旅行社將國人帶向世界」3面向應並重發展。

「2026 ITF台灣國際旅展」上午登場，賴清德總統致詞時表示，政府將全力推動觀光立國目標，明確目標為2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。記者曾吉松／攝影

「2026 ITF台灣國際旅展」上午登場，吸引很多民眾到場參觀搶便宜，各旅行社也使出混身解數搶客。記者曾吉松／攝影

「2026 ITF台灣國際旅展」上午登場，吸引很多人到場搶便宜，各旅行社也使出混身解數搶客。記者曾吉松／攝影