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台灣國際旅展登場 賴清德總統：2030年拚千萬旅客來台
「2026 ITF台灣國際旅展」上午登場，賴清德總統致詞時表示，政府將全力推動觀光立國目標，明確目標為2030年國際旅客來台達1,000萬人次、觀光產值突破1兆元。
賴清德表示，國人熟悉的台北國際旅展，邁入第40年、第34屆里程碑，升級為台灣國際旅展，代表平台將凝聚更多力量將台灣推向世界。並指出「加強國內旅遊」、「強化國外觀光客來台」及「旅行社將國人帶向世界」3面向應並重發展。
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