勞動部與經濟部簽署合作備忘錄 推動智慧減災

勞動部與經濟部6日舉行「勞動部與經濟部所屬國營事業智慧減災技術及研究合作備忘錄」簽署儀式。雙方期盼透過跨部會科研與實務整合，推動各項具體合作計畫，建立長期且深度的合作關係，共同打造安全、健康、永續的工作環境，為我國職業安全衛生工作，樹立新的合作典範。

此次合作備忘錄由勞動部政務次長李健鴻及經濟部常務次長賴建信共同簽署，並在經濟部所屬的中油公司、台電公司、台糖公司、台水公司等國營事業，以及勞動部職業安全衛生署、勞動及職業安全衛生研究所、財團法人職業災害預防及重建中心的見證下，完成簽署儀式。

跨部會的智慧減災技術研究合作，秉持「研究與實務結合」及「互惠互利共同發展」的精神原則，內容涵蓋三大面向。

包括「掌握職災及職業病實務案例，深入研析職場危害原因與風險趨勢」、「針對高風險作業環境，運用科技共同研發智慧化安全防護設備裝置」、「共同舉辦職安衛論壇，推廣安全防護技術與安全文化扎根」等。

經濟部是產業發展的引擎，而勞動部則是勞工最堅實的後盾。賴建信致詞表示，勞工是台灣經濟發展與重大基礎建設的重要支柱，政府與事業單位在追求經濟成長的同時，更須重視不同工作型態與作業場域的安全。

賴建信提到，經濟部所屬國營事業願意提供作業現場的相關資料與實務經驗，協助勞動部研究單位進行專業分析與技術創新，透過跨部會協作，共同守護勞工安全，並促進國家經濟發展。

李健鴻表示，這次合作備忘錄的簽署，代表勞動部與經濟部將建立更緊密的跨部會合作機制，未來將由勞安所提供有關職業安全衛生技術研發能量，與國營事業緊密合作，共同開發智慧化減災技術，落實到第一線工作場域，一起守護勞工安全，讓勞工安心工作，共享經濟與產業發展果實。