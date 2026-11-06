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經濟部攜219家業者進軍美國 AAPEX 促成商機逾6,000萬美元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
美國汽車售後服務零配件展「台灣旗艦館」揭幕儀式貴賓合影。經濟部提供
美國汽車售後服務零配件展「台灣旗艦館」揭幕儀式貴賓合影。經濟部提供

搶攻北美汽車零配件市場商機，經濟部攜手國業者，參加11月3日至5日在美國拉斯維加斯舉行的「美國汽車售後服務零配件展」（AAPEX），共邀集219家企業參展，參展規模居本屆第三大參展國。經濟部今（6）日表示，三天展期共吸引1,050位買主及訪客洽談交流，促成商機逾6,000萬美元。

經濟部指出，美國是台灣汽車零配件最大出口市場，占整體汽配出口比重約五成。隨全球汽車產業朝電動化、智慧化發展，加上售後服務市場需求持續成長，北美市場已成為台灣汽配業者積極布局的重要據點。

為協助業者拓展海外市場，今年經濟部攜手車輛公會、手工具公會及汽配業者，以「Team Taiwan」為主軸籌組「旗艦台灣館」，集結全球最大汽車碰撞零件製造商、汽車售後市場車燈領導品牌，以及車用電子、摩擦材料等指標性廠商，向國際買主展現台灣汽配產業的製造技術與供應鏈優勢。

經濟部表示，AAPEX與「美國汽車改裝零配件展」（SEMA）共同構成「汽車售後服務周」，為全球汽車零組件產業重要的國際採購平台。今年更首度籌組SEMA參展團，結合台灣精品館，展示輔助駕駛、車聯網及車隊管理等智慧移動技術，透過同步參與兩大展會，協助業者掌握售後服務與汽車改裝市場商機。

本次旗艦台灣館也設置產業應用情境展示區，涵蓋傳統汽車零組件、車用電子及智慧移動解決方案，呈現台灣汽配產業從精密製造、技術研發到智慧應用的完整供應鏈。

此外，展館規劃數位行銷專區（Digital Zone）及商務洽談區，透過產品發表、產業趨勢分享及商機媒合等活動，協助業者拓展國際客戶。同時與金屬工業研究發展中心合作，邀請專家提供關稅及供應鏈布局諮詢，協助企業因應國際經貿環境變化。

展會期間，經濟部也舉辦「台灣之夜」交流活動，匯聚230位美國重要買主與台灣業者，深化雙方商務合作關係。

經濟部指出，因應全球經貿情勢變化，政府正運用韌性特別預算，透過組織海外拓銷團、參與國際指標性展覽及邀請國際買主來台採購等方式，協助企業分散市場風險、拓展海外商機。

繼美國汽配展後，經濟部也將陸續組團參加德國慕尼黑電子展（Electronica）、杜塞道夫醫療展（MEDICA）及日本國際橡塑膠展（IPF），持續打造旗艦台灣館，協助更多產業拓展國際市場。

經濟部 美國 配件

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