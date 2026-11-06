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台菲更新簽署直聘 MOU 旅宿業可聘菲國移工

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
我國駐菲律賓代表處周民淦大使(右)與馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉（Corazon A. Padiernos）主席簽署「駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與駐台灣馬尼拉經濟文化辦事處在台灣直接聘僱計畫瞭解備忘錄」合影。勞動部／提供
我國駐菲律賓代表處周民淦大使(右)與馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉（Corazon A. Padiernos）主席簽署「駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與駐台灣馬尼拉經濟文化辦事處在台灣直接聘僱計畫瞭解備忘錄」合影。勞動部／提供

為深化台菲雙邊勞務合作關係、落實公平招募並降低勞雇雙方負擔，「駐菲律賓台北經濟文化辦事處與駐台灣馬尼拉經濟文化辦事處在台灣直接聘僱計畫瞭解備忘錄」5日下午在勞動部正式完成更新簽署，落實台菲雙邊勞工會議共識。

此次簽署儀式在勞動部舉行，由我國駐菲律賓代表處周民淦大使與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）彭科蓉（Corazon A. Padiernos）主席代表雙方簽署，並由勞動部次長陳明仁及菲律賓移工部（DMW）拉索（Jainal T. Rasul Jr.）次長共同出席。

陳明仁致詞指出，此次備忘錄更新是雙方擴大勞務合作的重要里程碑，期盼藉由國對國直接延攬菲律賓優秀人才，紓解國內企業用人需求，並打造更具保障與發展前景的雙贏途徑。

勞動部表示，台菲雙方持續透過雙邊勞工會議推動勞務合作，此次簽署之新版備忘錄，具體將2024年第9屆及2025年第10屆台菲勞工會議達成的核心結論化為實質協議條文，包含擴大直接聘僱類別、合作辦理語言與技能培訓及引進外國技術人力，說明如下：

一、直接聘僱類別擴大：備忘錄落實台菲勞工會議擴大直接聘僱專案選工工作類別之結論，將機構看護工、近海及境內漁撈工與農林畜牧養殖業，正式納入直接聘僱工作類別，未來雙方得依我國產業需求及菲律賓勞動力供給情形，同意新增在台直接聘僱計畫適用之工作類別。

二、深化菲律賓勞工語言及技能培訓提升：落實台菲雙方合作培訓菲國勞工提升華語及工作技能之政策方向，並提高其語言及工作能力，備忘錄明確規範台菲雙方應合作辦理菲律賓勞工語言及技能之培訓與能力檢核，確保引進之技術人力符合我國雇主實務工作需求。

三、技術人力納入直接聘僱適用範圍：配合國內產業發展與人力需求，本次備忘錄正式將技術人力納入直接聘僱適用工作類別，藉由國對國制度化管道從海外延攬菲籍優秀人才，紓解國內旅宿等產業缺工壓力。

此次備忘錄簽署順利取得重要成果。勞動部陳明仁次長感謝我國駐菲律賓代表處、菲國移工部、馬尼拉經濟文化辦事處及相關單位的協助，簽署儀式圓滿完成後，勞動部將持續與菲方合作，深化台菲互利共贏的合作夥伴關係。

勞動部勞發署長黃齡玉表示，此次從藍領移工進一步開放外國技術人力海外直聘，目前適用業別為旅宿業，其他業別須先由國內目的事業主管機關提出需求評估報告，通過評核再與菲國洽談。截至10月底，國內已有90家旅宿業者提出人才需求，合計約900人。

黃齡玉提到，備忘錄也規範菲律賓勞工語言須通過華語文測驗A2，若持有英語檢定證明，則三年內通過華測；技能則採多元認定，相關科系或工作經驗者免參訓，或者參加由我方提供課綱、菲律賓技術教育與技能發展局規畫的培訓課程，通過檢核才能取得來台許可。

菲國 移工 菲律賓

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