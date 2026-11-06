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ITF台灣國際旅展登場！賴總統揭3面向拚觀光 目標2030年千萬旅客來台

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
賴清德總統出席ITF台灣國際旅展。他拋出3面向並重，除了發展國旅外，也要讓世界與台灣接軌。記者孟嘉美／攝影
賴清德總統出席ITF台灣國際旅展。他拋出3面向並重，除了發展國旅外，也要讓世界與台灣接軌。記者孟嘉美／攝影

台灣最大旅展「ITF台灣國際旅展」今天登場，賴清德總統及交通部長陳世凱親自出席開幕式，賴總統拋出3面向並重，除了發展國旅外，也要讓世界與台灣接軌。透過AI發展智慧觀光，達成2030年千萬旅客來台、觀光產值破兆元。

「ITF台灣國際旅展」今天起一連4天，在南港展覽館一館登場，今年以「世界旅人，台灣啟程」為主題，匯聚各國觀光局、航空公司、中央與地方政府、旅行社、星級飯店及人氣主題樂園等參展單位，攤位數達1600個。

陳世凱表示，去年台灣觀光產值5643億較2024年成長9%，旅次比疫情前最高值成長46%。國旅仍在持續穩步成長，今年因立法院預算通過較慢，在9月才開始執行的「雙輪驅動方案」，讓單月旅宿住宿比例較去年同期成長13%，帶動整體國旅暢旺。

賴清德總統說，國人熟悉的台北國際旅展，邁入第40年、第34屆里程碑，升級為台灣國際旅展，代表平台將凝聚更多力量將台灣推向世界。台灣有享譽國際的美食美景及多元文化，為達成2030年來台旅客數破千萬人次、觀光產值突破兆元，「加強國內旅遊」、「強化國外觀光客來台」及「旅行社將國人帶向世界」3面向應並重發展。

賴總統宣示，去年台灣推出首張國際名片，以北回歸線為核心軸線，串聯中南部觀光資源，展現台灣自然魅力。今年再度加碼推出第二張「縱走台灣」，整合6條代表性國家級步道，引領旅客感受台灣山林之美。未來將加速觀光產業轉型，將台灣的科技實力應用於發展智慧觀光，持續協助旅遊業數位轉型，以AI大數據分析精準掌握旅客需求與喜好、降低成本，提升我國區域觀光品質。

台灣觀光協會會長簡余晏說，ITF旅展從過去的優惠導向走向品牌競爭，串接政府、產業及國際夥伴，把台灣帶向世界、讓國際走進台灣。

旅展 觀光 賴總統

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