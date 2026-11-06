快訊

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

蔡阿嘎前員工蘿拉「AB合約」爽賺2236萬 涉背信、洗錢遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

全球金融市場動盪 經濟學家吳嘉隆揭密五大風險

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導
美股震盪示意圖。路透
美股震盪示意圖。路透

全球金融市場今年進入第4季仍動盪不已，經濟學家吳嘉隆指出，當前全球金融市場面臨五大風險，包括AI投資帶動的通膨壓力、通膨黏著性、聯準會貨幣政策不確定性、伊朗戰爭與油價波動，以及美國期中選舉後川普政策的不可預測性。

吳嘉隆指出，第一項風險來自AI通膨。AI產業革命帶來龐大的投資機會，但在基礎建設完成之前，也可能推升通膨壓力。目前AI基礎設施投資規模遠超預期，涵蓋資料中心、算力中心及電力設施。

第二項風險是通膨黏著性。吳嘉隆表示，這是美國聯準會最擔心的情況之一，當整體通膨率超過3%後，往往不容易快速回落，可能長時間維持在相對高檔，進而壓縮降息空間。

第三項風險則是聯準會降低政策透明度。吳嘉隆指出，聯準會希望保留更多政策彈性，因此可能減少前瞻指引，尤其不願事先明確指引未來利率路徑，避免市場將政策訊號視為承諾，反而限制聯準會後續調整空間。

政策透明度降低，也意味投資人更難預測未來利率走向，將提高金融市場的不確定性。

第四項風險來自伊朗戰爭與油價變化。吳嘉隆指出，市場對美國期中選舉後的地緣政治局勢存在不同預期，部分觀點認為，川普在期中選舉結束後，可能因政治壓力採取更強硬的對伊朗政策。若中東衝突升高，可能推升國際油價重新站上每桶100美元以上，加重全球通膨壓力。

他也補充，地緣政治衝突升高，理論上會引發金融市場避險情緒，帶動資金流向美國長期公債等避險資產，推升公債價格並壓低殖利率，有助於緩解美國長期公債市場的賣壓。

第五項風險則是美國期中選舉後，川普政策走向的不可預測性。

吳嘉隆11月5日出席大華銀投信舉辦「席捲全球的AI兆元浪潮：台美韓黃金三角投資新契機」論壇中，提出現階段面臨總體經濟的五大風險。

金融市場 風險 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全球經濟明年四大變數 富邦金羅瑋示警AI投資與美債風險

美國選舉結果增添金融市場波動！富邦金羅瑋：2027年關注四大變數

財富管理論壇／對抗通膨…多元投資突圍 五大專家教戰留意風險因子

大華銀投信台灣周論壇：台美韓正共同打造下一個十年的AI兆元生態系

相關新聞

ITF台灣國際旅展登場！賴總統揭3面向拚觀光 目標2030年千萬旅客來台

台灣最大旅展「ITF台灣國際旅展」今天登場，賴清德總統及交通部長陳世凱親自出席開幕式，賴總統拋出3面向並重，除了發展國旅外，也要讓世界與台灣接軌。透過AI發展智慧觀光，達成2030年千萬旅客來台、觀光產值破兆元。

台菲更新簽署直聘 MOU 旅宿業可聘菲國移工

為深化台菲雙邊勞務合作關係、落實公平招募並降低勞雇雙方負擔，「駐菲律賓台北經濟文化辦事處與駐台灣馬尼拉經濟文化辦事處在台灣直接聘僱計畫瞭解備忘錄」5日下午在勞動部正式完成更新簽署，落實台菲雙邊勞工會議共識。

全球金融市場動盪 經濟學家吳嘉隆揭密五大風險

全球金融市場今年進入第4季仍動盪不已，經濟學家吳嘉隆指出，當前全球金融市場面臨五大風險，包括AI投資帶動的通膨壓力、通膨黏著性、聯準會貨幣政策不確定性、伊朗戰爭與油價波動，以及美國期中選舉後川普政策的不可預測性。

中菲行營收／10月38億元、年增65.3% 創2022年5月以來新高

中菲行國際物流（5609）公布，2026年10月集團自結合併營業額為新台幣38億6仟8佰萬元，較去年同期成長65.3%，創2022年5月以來單月營業額新高。受惠於半導體、AI伺服器及高科技產業物流需求，加上第4季傳統貨運旺季帶動出貨，集團空運、海運及合同物流營業額分別較去年同期成長59.7%、82.3%及42.1%。中菲行持續運用全球供應鏈管理及跨區域物流服務，協助客戶因應運力配置與供應鏈變化。

美民主黨取得國會主導權 經長：鞏固台美談判結果

美國期中選舉由民主黨取得國會主導權，外界關注台美經貿關係變化。經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，美國關稅政策仍由行政部門主導，川普政府不會輕易解除既有關稅措施，研判關稅政策仍將持續，我方將努力鞏固先前已談妥的成果。

國內物價漲勢未降溫 10月CPI增幅連六月高於警戒線

國內物價漲勢仍未降溫，主計總處昨（5）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，雖較9月的2.74%收斂，但已連六月高於2%通膨警戒線；剔除蔬果及能源後的核心CPI年增2.23%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。