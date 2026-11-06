全球金融市場動盪 經濟學家吳嘉隆揭密五大風險

全球金融市場今年進入第4季仍動盪不已，經濟學家吳嘉隆指出，當前全球金融市場面臨五大風險，包括AI投資帶動的通膨壓力、通膨黏著性、聯準會貨幣政策不確定性、伊朗戰爭與油價波動，以及美國期中選舉後川普政策的不可預測性。

吳嘉隆指出，第一項風險來自AI通膨。AI產業革命帶來龐大的投資機會，但在基礎建設完成之前，也可能推升通膨壓力。目前AI基礎設施投資規模遠超預期，涵蓋資料中心、算力中心及電力設施。

第二項風險是通膨黏著性。吳嘉隆表示，這是美國聯準會最擔心的情況之一，當整體通膨率超過3%後，往往不容易快速回落，可能長時間維持在相對高檔，進而壓縮降息空間。

第三項風險則是聯準會降低政策透明度。吳嘉隆指出，聯準會希望保留更多政策彈性，因此可能減少前瞻指引，尤其不願事先明確指引未來利率路徑，避免市場將政策訊號視為承諾，反而限制聯準會後續調整空間。

政策透明度降低，也意味投資人更難預測未來利率走向，將提高金融市場的不確定性。

第四項風險來自伊朗戰爭與油價變化。吳嘉隆指出，市場對美國期中選舉後的地緣政治局勢存在不同預期，部分觀點認為，川普在期中選舉結束後，可能因政治壓力採取更強硬的對伊朗政策。若中東衝突升高，可能推升國際油價重新站上每桶100美元以上，加重全球通膨壓力。

他也補充，地緣政治衝突升高，理論上會引發金融市場避險情緒，帶動資金流向美國長期公債等避險資產，推升公債價格並壓低殖利率，有助於緩解美國長期公債市場的賣壓。

第五項風險則是美國期中選舉後，川普政策走向的不可預測性。

吳嘉隆11月5日出席大華銀投信舉辦「席捲全球的AI兆元浪潮：台美韓黃金三角投資新契機」論壇中，提出現階段面臨總體經濟的五大風險。