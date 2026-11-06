中菲行營收／10月38億元、年增65.3% 創2022年5月以來新高

中菲行國際物流（5609）公布，2026年10月集團自結合併營業額為新台幣38億6仟8佰萬元，較去年同期成長65.3%，創2022年5月以來單月營業額新高。受惠於半導體、AI伺服器及高科技產業物流需求，加上第4季傳統貨運旺季帶動出貨，集團空運、海運及合同物流營業額分別較去年同期成長59.7%、82.3%及42.1%。中菲行持續運用全球供應鏈管理及跨區域物流服務，協助客戶因應運力配置與供應鏈變化。

累計2026年1至10月，集團合併營業額達新台幣307億9仟萬元，較去年同期成長27.9%。全球供應鏈持續調整，市場需求呈現分化；AI、半導體及高科技產業出貨仍為物流需求的重要動能，並帶動跨區域運輸及供應鏈整合服務需求。

10月進入第4季傳統貨運旺季，AI硬體、電子產品及年終零售備貨支撐貨運需求。亞洲至美國部分空運航線需求強勁，旺季期間艙位安排較具挑戰；冬季航班時刻調整，也可能影響部分客機腹艙運力。

海運方面，跨太平洋航線需求維持穩健，船公司持續透過運力調整及空白航次因應市場變化；部分亞洲區域內航線則受運力轉配影響，艙位供給趨緊。美國西岸方面，太平洋海事協會（PMA）與國際碼頭及倉庫工會第26分會（ILWU Local 26）已將談判期限延至11月6日午夜（太平洋時間），並預定於周五在聯邦調解協助下續談，目前尚未達成協議。

若談判未果而發生罷工，可能影響洛杉磯及長堤港六座碼頭；PMA表示，這些碼頭約處理長堤港85%及洛杉磯港33%的貨量。假期貨物到港增加，加上現有壅塞及鐵路貨櫃停留時間偏長，若碼頭作業受阻，可能進一步影響船舶、堆場與閘口運作，延誤提貨及交付時程，並增加滯箱、滯港費用風險。

亞洲至歐洲航線方面，部分船公司逐步恢復蘇伊士運河航線，運力與運價走勢仍因航線及船公司安排而有所差異。

在國際貿易政策方面，美國關稅政策及貿易合規要求持續影響企業的全球供應鏈布局與進出口作業。美國海關暨邊境保護局（CBP）公布的2025財政年度執法統計顯示，進口商稽核追繳金額為2億3,546萬美元，較前一年度增加約100%；罰款及清算損害賠償收取額為4,604萬美元，年增約76%。企業應確保原產地及自由貿易協定優惠主張有完整、可追溯至產品與批次的供應鏈及製造紀錄支持，並預先與供應商建立文件調取機制，以降低查驗延誤及額外成本。

美國國際貿易法院於10月裁定認證一項涉及依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的進口商集體訴訟；集體訴訟獲認證並不等同法院已下令退款，後續安排仍須視法院命令及CBP指引而定。另一方面，部分依《301條款》實施的關稅措施仍然有效，企業仍須留意關稅適用、進口申報及相關合規要求。