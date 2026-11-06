美國國會變天…政院：密切與美溝通 確保競爭優勢

美國期中選舉落幕，民主黨以壓倒性優勢奪回參眾兩院的控制權，外界關注川普關稅政策是否調整，影響台美貿易協定（ＡＲＴ）和進行中的三○一調查。政院指出，台灣是已經與美國達成協議的協定國，將持續與美方保持密切溝通，全力鞏固國家及產業利益。

行政院發言人李慧芝指出，台美雙方已在今年初簽署台美貿易協定（ＡＲＴ）和投資合作備忘錄（ＭＯＵ），台灣屬於跟美國已達成協議的協定國之一。

李慧芝提到，台灣將持續與美方保持密切聯絡與溝通，全力鞏固國家及產業利益，同時會全力協助廠商布局，確保出口國及產業競爭的優勢。