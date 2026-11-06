聽新聞
0:00 / 0:00

南科沙崙園區 拚明年啟動開發

聯合報／ 記者洪安怡董俞佳／台北報導
國科會主委吳誠文昨在立法院教育及文化委員會表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規畫均已完成， 記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文昨在立法院教育及文化委員會表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規畫均已完成， 記者董俞佳／攝影

外傳台積電奈米製程將落腳台南沙崙，相關開發進度備受關注。國科會主委吳誠文昨天在立法院教育及文化委員會表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規畫均已完成，目前正進行第二階段環境影響評估，希望明年中順利完成環評，進入開發程序。

吳誠文日前透露，政府正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來一奈米晶圓廠預作準備，相關開發程序預計二○二七年啟動。由於台灣目前以台積電最具先進製程量產能力，外界也將此規畫視為台積電一奈米製程可能落腳台南的重要訊號。

吳誠文昨證實，規畫中的新園區確實位於沙崙，相關可行性評估已完成，也已通過國發會審查，水電資源部分則感謝經濟部協助規畫，目前正進行第二階段環評，希望明年中可以完成二階環評，進到開發程序。

吳誠文指出，台灣在先進製程及半導體製造領先全球，政府必須提前準備產業後續發展用地。目前台中科學園區正建置一點四奈米先進製程基地，下階段一奈米製程所需基地，以台南最有機會快速推動。

針對南科四期環評進度，吳誠文表示，範疇界定已討論得差不多，後續將納入環評委員意見，依照社會對生態保育的要求，兼顧生態維護與產業發展，協助準備一奈米製程基地。

吳誠文說，沙崙新園區並非只為一奈米製程設置，而是希望預先做好準備，未來即使半導體產業發展至一奈米以下，持續朝更先進製程邁進，政府也能提供足夠的發展空間，且新園區不會只有半導體，包含智慧機器人、太空科技、先進醫療及生技等產業，只要符合科學園區相關規範，都歡迎進駐。

至於台積電在台灣擴廠，吳誠文透露，台積電發展量能仍很大，估計未來台灣還要增加十三個廠。

南科 吳誠文 奈米 沙崙 台積電 晶圓廠 半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積1奈米有望落腳沙崙園區？吳誠文：拚明年啟動開發

競逐太空！ 吳誠文：民間太空基金拚明年完成

台積傳砸 450 億美元赴德州建兩座先進晶圓廠 目標 2029 年底前實現量產

「創新服務」跨足半導體產業有成 老董對市府提「工廠立體化」有興趣

相關新聞

美國國會變天…政院：密切與美溝通 確保競爭優勢

美國期中選舉落幕，民主黨以壓倒性優勢奪回參眾兩院的控制權，外界關注川普關稅政策是否調整，影響台美貿易協定（ＡＲＴ）和進行中的三○一調查。政院指出，台灣是已經與美國達成協議的協定國，將持續與美方保持密切溝通，全力鞏固國家及產業利益。

南科沙崙園區 拚明年啟動開發

外傳台積電一奈米製程將落腳台南沙崙，相關開發進度備受關注。國科會主委吳誠文昨天在立法院教育及文化委員會表示，南科沙崙園區相關可行性評估及水電資源規畫均已完成，目前正進行第二階段環境影響評估，希望明年中順利完成環評，進入開發程序。

美光桃園新廠喊停 打亂在台投資布局

彭博報導美光因台灣勞資爭議遲遲未解，決定暫停桃園Fab 11E新廠興建工程，原規畫卅億至四十五億美元投資、二○二八年投產的先進ＤＲＡＭ擴產計畫恐受影響。由於台灣是美光全球ＤＲＡＭ重要製造及後段封測重要基地，桃園新廠工程喊停，也讓美光後續在台資本支出與產能布局增添不確定性。

新聞眼／桃園廠擴建喊停…美光重評全球投資順位

外媒報導記憶體大廠美光科技暫緩在台擴產計畫，表面上，這項投資踩煞車與勞資爭議遲遲未解有關，但在ＡＩ記憶體供不應求、美光全球積極擴產之際，為何偏偏是桃園新廠喊停？背後究竟是勞工爭權益讓這家在台最大投資廠卻步，還是有其他用電、工程條件及全球資本配置等更深層問題，值得進一步觀察。

防輸入性通膨 學者建議央行升息

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

暌違十五年，中央銀行將於十二日發售第十五套「新臺幣硬幣原住民族系列組合─拉阿魯哇族篇」，限量發行一萬三千套，每套售價三五○元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。