通膨未歇 10月CPI連6月突破警戒線

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三三，由於去年十月有中秋節高基期因素，加上電價調漲效應消退等因素，ＣＰＩ漲幅略低於九月的百分之二點七四，但仍連續六個月高於通膨警戒線百分之二，物價壓力並未消退。此外，外食費增幅百分之三點○一，連續五個月大於百分之三。

值得注意的是，國際油價及ＡＩ需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大，十月的進口物價指數（ＩＰＩ）以新台幣計價年增百分之卅三點三二，為一九七七年有統計以來最大漲幅；以美元計價也年增百分之廿六點七二，為一九八○年三月以來最大漲幅，顯示ＡＩ通膨效應持續發酵。不過，主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，十月ＣＰＩ年增率較上月減緩，主要受到蔬菜價格由漲轉跌、電價年增幅縮小、個人隨身用品漲勢收斂，以及個人照顧服務費下跌等因素影響。但預期十一月ＣＰＩ年增率仍將高於百分之二，且漲幅可能較十月擴大。

十月七大類物價全面上漲，以交通及通訊類年增百分之四點三六居冠，教養娛樂類年增百分之二點九四居次，其中教養設備及用具年增百分之九點五一，寫下歷年次高。主計總處指出，因記憶體等零組件價格上漲，推升電腦、其他電腦設備及軟體等商品售價。

針對十月外食費年增百分之三點○一，蔡秀慧指出，今年前十月外食費平均年增百分之三，相較二○二二年漲幅一度達百分之五點七七，目前已較趨緩。不過，外食費屬於服務類價格，具有一定僵固性；加上民眾幾乎每天都有外食需求，對價格上漲的感受也相對明顯。預估十一月、十二月外食費年增率仍將維持在百分之三左右，政府將持續關注後續變化。

此外，對於進口物價漲幅持續擴大，蔡秀慧說，十月進口物價大幅上漲，主要受到礦產品、基本金屬，以及機器、電機等設備及零件價格走揚影響。雖然部分電子零組件價格上漲，可能反映在國內電腦、行動電話等消費性電子產品售價，但這些零組件主要仍供國內廠商生產及組裝使用，最終產品多以出口為主，因此對整體消費者物價影響相對有限。