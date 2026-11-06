聽新聞
0:00 / 0:00

通膨未歇 10月CPI連6月突破警戒線

聯合報／ 記者陳素玲洪安怡／台北報導

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三三，由於去年十月有中秋節高基期因素，加上電價調漲效應消退等因素，ＣＰＩ漲幅略低於九月的百分之二點七四，但仍連續六個月高於通膨警戒線百分之二，物價壓力並未消退。此外，外食費增幅百分之三點○一，連續五個月大於百分之三。

值得注意的是，國際油價及ＡＩ需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大，十月的進口物價指數（ＩＰＩ）以新台幣計價年增百分之卅三點三二，為一九七七年有統計以來最大漲幅；以美元計價也年增百分之廿六點七二，為一九八○年三月以來最大漲幅，顯示ＡＩ通膨效應持續發酵。不過，主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，十月ＣＰＩ年增率較上月減緩，主要受到蔬菜價格由漲轉跌、電價年增幅縮小、個人隨身用品漲勢收斂，以及個人照顧服務費下跌等因素影響。但預期十一月ＣＰＩ年增率仍將高於百分之二，且漲幅可能較十月擴大。

十月七大類物價全面上漲，以交通及通訊類年增百分之四點三六居冠，教養娛樂類年增百分之二點九四居次，其中教養設備及用具年增百分之九點五一，寫下歷年次高。主計總處指出，因記憶體等零組件價格上漲，推升電腦、其他電腦設備及軟體等商品售價。

針對十月外食費年增百分之三點○一，蔡秀慧指出，今年前十月外食費平均年增百分之三，相較二○二二年漲幅一度達百分之五點七七，目前已較趨緩。不過，外食費屬於服務類價格，具有一定僵固性；加上民眾幾乎每天都有外食需求，對價格上漲的感受也相對明顯。預估十一月、十二月外食費年增率仍將維持在百分之三左右，政府將持續關注後續變化。

此外，對於進口物價漲幅持續擴大，蔡秀慧說，十月進口物價大幅上漲，主要受到礦產品、基本金屬，以及機器、電機等設備及零件價格走揚影響。雖然部分電子零組件價格上漲，可能反映在國內電腦、行動電話等消費性電子產品售價，但這些零組件主要仍供國內廠商生產及組裝使用，最終產品多以出口為主，因此對整體消費者物價影響相對有限。

通膨 CPI 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月消費者物價指數年增2.33% AI通膨持續發酵

進口物價飆33.32%寫歷史新高 主計總處：無輸入性通膨

台幣逼近33元央行要出手？富邦金羅瑋：年底貨幣政策調整可能性浮現

加權指數連六跌不休！證交所信心喊話：台股今年贏過亞股與費半

相關新聞

防輸入性通膨 學者建議央行升息

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

暌違十五年，中央銀行將於十二日發售第十五套「新臺幣硬幣原住民族系列組合─拉阿魯哇族篇」，限量發行一萬三千套，每套售價三五○元。

通膨未歇 10月CPI連6月突破警戒線

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三三，由於去年十月有中秋節高基期因素，加上電價調漲效應消退等因素，ＣＰＩ漲幅略低於九月的百分之二點七四，但仍連續六個月高於通膨警戒線百分之二，物價壓力並未消退。此外，外食費增幅百分之三點○一，連續五個月大於百分之三。

明年贈與、遺產免稅額調高

贈與稅年度免稅額為二四四萬元、遺產稅免稅額為一三三三萬元，截至今年十月，消費者物價指數（ＣＰＩ）較上次調整累計漲幅百分之十一點九一、已達百分之十的調整門檻，以此計算，明年贈與稅免稅額將調高至二七三萬元、遺產稅免稅額將調至一四九二萬元。

止貶訊號 央行要出口商多賣美元

新台幣連日重貶，中央銀行向出口商喊話。央行外匯局長蔡烱民昨說，出口商不要對新台幣持續貶值抱有過度期待，手上有美元、又有新台幣資金需求的廠商，現在可以多賣一點，並採取分批結匯策略。匯銀人士解讀，央行這番談話形同向市場釋出訊號，暗示新台幣貶勢可能已接近尾聲，希望出口商不要一味等待更好的價格，盡早進場拋匯。

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。