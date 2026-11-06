央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

2026-11-06 00:00