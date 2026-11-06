聽新聞
0:00 / 0:00

央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

聯合報／ 記者藍鈞達
記者許正宏／攝影
記者許正宏／攝影

暌違十五年，中央銀行將於十二日發售第十五套「新臺幣硬幣原住民族系列組合─拉阿魯哇族篇」，限量發行一萬三千套，每套售價三五○元。

央行自一九九八年陸續發行十四套原住民族系列套幣，上一套為二○一一年的賽德克族篇，今年選定二○一四年獲核定為第十五族的拉阿魯哇族。套幣內含一枚精鑄廿元流通硬幣及一枚精鑄主題章牌。章牌正面以彩色圖案呈現拉阿魯哇族傳統服飾，背面則以聖貝及荖濃溪流域為主題，展現族群文化及生活環境特色。

央行 硬幣 原住民族

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

央行原住民族套幣睽違15年再登場 發行量大減76%、售價漲百元

影／央行發行新幣 第15套原住民族系拉阿魯哇族篇11月12日正式開賣

央行發售第15套原住民族套幣「拉阿魯哇族篇」每套新台幣350元

台東南迴原民作物 6日起台北內湖展售

相關新聞

防輸入性通膨 學者建議央行升息

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

暌違十五年，中央銀行將於十二日發售第十五套「新臺幣硬幣原住民族系列組合─拉阿魯哇族篇」，限量發行一萬三千套，每套售價三五○元。

通膨未歇 10月CPI連6月突破警戒線

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三三，由於去年十月有中秋節高基期因素，加上電價調漲效應消退等因素，ＣＰＩ漲幅略低於九月的百分之二點七四，但仍連續六個月高於通膨警戒線百分之二，物價壓力並未消退。此外，外食費增幅百分之三點○一，連續五個月大於百分之三。

明年贈與、遺產免稅額調高

贈與稅年度免稅額為二四四萬元、遺產稅免稅額為一三三三萬元，截至今年十月，消費者物價指數（ＣＰＩ）較上次調整累計漲幅百分之十一點九一、已達百分之十的調整門檻，以此計算，明年贈與稅免稅額將調高至二七三萬元、遺產稅免稅額將調至一四九二萬元。

止貶訊號 央行要出口商多賣美元

新台幣連日重貶，中央銀行向出口商喊話。央行外匯局長蔡烱民昨說，出口商不要對新台幣持續貶值抱有過度期待，手上有美元、又有新台幣資金需求的廠商，現在可以多賣一點，並採取分批結匯策略。匯銀人士解讀，央行這番談話形同向市場釋出訊號，暗示新台幣貶勢可能已接近尾聲，希望出口商不要一味等待更好的價格，盡早進場拋匯。

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。