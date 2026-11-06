聽新聞
0:00 / 0:00

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

聯合報／ 記者黃彥宏朱漢崙、編譯葉亭均／綜合報導

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

民主黨在期中選舉大獲全勝，市場憂心ＡＩ基礎建設擴張計畫恐受影響，帶動亞洲股市資金輪動交易，拖累晶片製造商股價下跌，記憶體晶片龍頭三星電子與ＳＫ海力士昨盤中均重挫逾百分之五，拖累南韓ＫＯＳＰＩ下跌逾百分之五、日經二二五指數跌幅也將近百分之二。

台股昨開低走低，外資和自營商雙雙連六賣，其中外資賣超一○二四點六億元，投信和八大公股行庫則是買超，呈現土洋對作的格局。

金管會昨日公布統計，十月外陸資淨匯出六十四點六億美元（約新台幣二○九八億元），為史上同期之最；此外，外陸資十月賣超台股也是史上同期最大；前十月累計賣超二兆二九四七億元，為同期新高，光十月就占逾四成。

市場關注外資是否持續撤資、金管會會否出手。金管會表示將緊盯兩大警訊，一是市場是否出現恐慌性預期，二是台股跌幅是否明顯超過其他國際股市。

截至四日，信用交易整戶擔保維持率百分之一六七點四二，高於百分之一三○追繳門檻，風險仍可控。

民主黨 美國期中選舉 台股 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最慘10月！外資急撤台股逾2000億元 金管會盯兩警訊

股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台股一個月慘跌8千點 10月和前10月外資賣超創最慘單月和同期紀錄

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

相關新聞

防輸入性通膨 學者建議央行升息

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

暌違十五年，中央銀行將於十二日發售第十五套「新臺幣硬幣原住民族系列組合─拉阿魯哇族篇」，限量發行一萬三千套，每套售價三五○元。

通膨未歇 10月CPI連6月突破警戒線

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三三，由於去年十月有中秋節高基期因素，加上電價調漲效應消退等因素，ＣＰＩ漲幅略低於九月的百分之二點七四，但仍連續六個月高於通膨警戒線百分之二，物價壓力並未消退。此外，外食費增幅百分之三點○一，連續五個月大於百分之三。

明年贈與、遺產免稅額調高

贈與稅年度免稅額為二四四萬元、遺產稅免稅額為一三三三萬元，截至今年十月，消費者物價指數（ＣＰＩ）較上次調整累計漲幅百分之十一點九一、已達百分之十的調整門檻，以此計算，明年贈與稅免稅額將調高至二七三萬元、遺產稅免稅額將調至一四九二萬元。

止貶訊號 央行要出口商多賣美元

新台幣連日重貶，中央銀行向出口商喊話。央行外匯局長蔡烱民昨說，出口商不要對新台幣持續貶值抱有過度期待，手上有美元、又有新台幣資金需求的廠商，現在可以多賣一點，並採取分批結匯策略。匯銀人士解讀，央行這番談話形同向市場釋出訊號，暗示新台幣貶勢可能已接近尾聲，希望出口商不要一味等待更好的價格，盡早進場拋匯。

民主黨勝選效應！市場憂AI前景 台日韓股齊跌

美國期中選舉變天導致市場憂心ＡＩ科技鏈前景，台股連六日重挫，昨天再重挫一三七四點、收四萬一五七四點，後市恐有回測四萬點大關壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。