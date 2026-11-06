止貶訊號 央行要出口商多賣美元

新台幣連日重貶，中央銀行向出口商喊話。央行外匯局長蔡烱民昨說，出口商不要對新台幣持續貶值抱有過度期待，手上有美元、又有新台幣資金需求的廠商，現在可以多賣一點，並採取分批結匯策略。匯銀人士解讀，央行這番談話形同向市場釋出訊號，暗示新台幣貶勢可能已接近尾聲，希望出口商不要一味等待更好的價格，盡早進場拋匯。

市場解讀，央行呼籲出口商拋匯，又釋出匯價「貶到底」的訊息，反映央行正試圖讓市場供需重新平衡。

受台股續跌影響，新台幣昨盤中持續走弱，一度貶至卅二點九八五元，距離卅三元大關僅剩一點五分；但尾盤貶幅再度收斂，終場收在卅二點八七六元，貶值五點五分，總成交量卅六點五六億美元。

央行昨也公布十月外匯存底降至五九六四點三七億美元，減少四十三點○八億美元，跌破六千億美元大關。央行指出，除投資運用收益及主要貨幣匯率變動外，為維持外匯市場秩序進場調節，也是外匯存底減少的原因。

對於外資持續撤出，蔡烱民表示，十月外資匯出二八○億美元，雖然金額不小，但與今年三月的二五○億至二七○億美元規模相近，且十月還包括部分股利匯出，因此整體情況並沒有外界想像中嚴重。

蔡烱民說，央行向來不希望匯率波動過大，但不會刻意改變匯率走勢。十月有兩個交易日外資賣超金額較大，造成匯市供需失衡，央行才適度進場調節。他也觀察到，近期即使台股出現與十月相近的跌點，外資賣超金額卻有縮小趨勢，顯示外資調節力道正在收斂。

他也提醒出口商，「不要（對美元升值）抱有過高期待」，隨著美國期中選舉結束，若未來通膨壓力緩和、投資活動放緩，聯準會可能重新評估升息政策，美元不排除轉弱。因此，企業若有新台幣需求，「可以多賣一點美元」，不必執著於等待美元進一步上漲。

至於市場盛傳央行放寬出口商每日拋匯額度，蔡烱民說，過去就沒有限制出口商賣匯，自然不存在放寬問題。只是近期有出口商詢問，年底資金需求增加，能否擴大結匯。

央行回應，只要有實際需求都沒有問題，希望市場美元供需能夠維持平衡。

蔡烱民表示，今年出口商結售美元金額仍較去年增加，主要是出口表現良好、收入持續成長。隨著年底資金需求逐漸浮現，已有出口商陸續進場拋匯，預期後續賣匯金額還會增加。