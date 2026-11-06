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國內物價漲勢未降溫 10月CPI增幅連六月高於警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國內物價漲勢仍未降溫，主計總處昨（5）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，雖較9月的2.74%收斂，但已連六月高於2%通膨警戒線；剔除蔬果及能源後的核心CPI年增2.23%。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，預期11月CPI年增率仍將高於2%，且漲幅可能較10月擴大。

蔡秀慧指出，10月CPI年增率較9月縮小0.41個百分點，主要受四項因素影響，包括蔬菜價格由漲轉跌、電價年增幅縮小、個人隨身用品漲勢收斂，以及個人照顧服務費下跌。

10月七大類物價全面呈現上漲，其中以交通及通訊類年增4.36%居冠，主要受到油料費上漲15.17%，及國際航線燃油附加費、機場服務費調漲，帶動機票價格年增12.53%所致。

教養娛樂類年增2.94%居次，其中教養設備及用具年增9.51%，寫下歷年次高漲幅，僅次於9月。主計總處指出，主要受到記憶體等零組件價格上漲，推升電腦、其他電腦設備及軟體等商品售價。

其餘類別包括居住類年增2.07%、食物類年增2.05%、雜項類年增1.75%、醫藥保健類年增1.06%，衣著類年增0.64%。

六月 CPI 物價

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