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進口物價成長幅度攀高 主計總處：對國內消費端影響有限
國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，使進口物價漲幅持續擴大。主計總處昨（5）日公布10月進口物價指數（IPI），以新台幣計價年增33.32%，寫下統計以來最大漲幅；以美元計價亦年增26.72%，為1980年3月以來最大漲幅。不過主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。
主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，10月進口物價大幅上漲，主要受到礦產品、基本金屬，以及機器、電機等設備及零件價格走揚影響。其中，以美元計價的礦產品價格年增58.35%，基本金屬及其製品上漲19.1%，機器、電機及電視影像等設備及其零件則年增31.7%。
蔡秀慧解釋，礦產品價格上漲主要受國際原油價格走高影響；至於機器、電機及相關零件，則反映AI需求持續擴張，帶動記憶體等電子零組件價格上揚。
她指出，雖部分電子零組件價格上漲可能反映在國內電腦、行動電話等消費性電子產品售價，但這些零組件主要仍供國內廠商生產及組裝使用，最終產品多以出口為主，因此對整體消費者物價影響相對有限。
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