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美民主黨取得國會主導權 經長：鞏固台美談判結果

經濟日報／ 記者洪安怡歐芯萌／台北報導

美國期中選舉由民主黨取得國會主導權，外界關注台美經貿關係變化。經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，美國關稅政策仍由行政部門主導，川普政府不會輕易解除既有關稅措施，研判關稅政策仍將持續，我方將努力鞏固先前已談妥的成果。

龔明鑫昨日在經濟部部務會報前受訪時表示，台灣對美投資有助雙方產業發展，也能創造就業機會，實為互利雙贏，無論共和黨或民主黨取得國會較多席次，應該都會持歡迎態度，相關投資計畫大方向應會持續推進，細節仍須待參、眾議院席次分布確認後，才能評估後續發展。

龔明鑫表示，無論民主黨或共和黨，對台態度相當一致，基本上均持支持立場，台灣將持續推動雙方互利雙贏的經貿合作。

針對市場傳出台積電已向美國州政府提出新的投資申請，龔明鑫表示，個別公司投資規劃，應由企業自行對外說明，經濟部不便代為評論。

至於美國政局變化是否影響台積電及台灣半導體產業發展，龔明鑫強調，台灣與美國長期形成的半導體供應鏈及產業生態系，是最具效率、也是最好的合作模式，對全球產業發展貢獻極大，過去已展現顯著成效，希望未來能進一步擴大這項合作成果，強化雙方在全球半導體產業競爭優勢。

另外針對有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案，外交部昨日說明，台美已簽署21世紀貿易倡議、投資合作備忘錄（MOU）等，政府會全力維護我國國家及產業利益，也會全力協助廠商布局，確保出口跟產業競爭優勢。

台美 共和黨 龔明鑫

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通膨未歇 10月CPI連6月突破警戒線

主計總處昨天公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三三，由於去年十月有中秋節高基期因素，加上電價調漲效應消退等因素，ＣＰＩ漲幅略低於九月的百分之二點七四，但仍連續六個月高於通膨警戒線百分之二，物價壓力並未消退。此外，外食費增幅百分之三點○一，連續五個月大於百分之三。

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國內物價漲勢未降溫 10月CPI增幅連六月高於警戒線

國內物價漲勢仍未降溫，主計總處昨（5）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增2.33%，雖較9月的2.74%收斂，但已連六月高於2%通膨警戒線；剔除蔬果及能源後的核心CPI年增2.23%。

進口物價成長幅度攀高 主計總處：對國內消費端影響有限

國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，使進口物價漲幅持續擴大。主計總處昨（5）日公布10月進口物價指數（IPI），以新台幣計價年增33.32%，寫下統計以來最大漲幅；以美元計價亦年增26.72%，為1980年3月以來最大漲幅。不過主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

防輸入性通膨 學者建議央行升息

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

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