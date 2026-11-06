美民主黨取得國會主導權 經長：鞏固台美談判結果

美國期中選舉由民主黨取得國會主導權，外界關注台美經貿關係變化。經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，美國關稅政策仍由行政部門主導，川普政府不會輕易解除既有關稅措施，研判關稅政策仍將持續，我方將努力鞏固先前已談妥的成果。

龔明鑫昨日在經濟部部務會報前受訪時表示，台灣對美投資有助雙方產業發展，也能創造就業機會，實為互利雙贏，無論共和黨或民主黨取得國會較多席次，應該都會持歡迎態度，相關投資計畫大方向應會持續推進，細節仍須待參、眾議院席次分布確認後，才能評估後續發展。

龔明鑫表示，無論民主黨或共和黨，對台態度相當一致，基本上均持支持立場，台灣將持續推動雙方互利雙贏的經貿合作。

針對市場傳出台積電已向美國州政府提出新的投資申請，龔明鑫表示，個別公司投資規劃，應由企業自行對外說明，經濟部不便代為評論。

至於美國政局變化是否影響台積電及台灣半導體產業發展，龔明鑫強調，台灣與美國長期形成的半導體供應鏈及產業生態系，是最具效率、也是最好的合作模式，對全球產業發展貢獻極大，過去已展現顯著成效，希望未來能進一步擴大這項合作成果，強化雙方在全球半導體產業競爭優勢。

另外針對有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案，外交部昨日說明，台美已簽署21世紀貿易倡議、投資合作備忘錄（MOU）等，政府會全力維護我國國家及產業利益，也會全力協助廠商布局，確保出口跟產業競爭優勢。