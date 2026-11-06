防輸入性通膨 學者建議央行升息

十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率降到百分之二點三三，但進口物價指數狂飆到百分之卅三點三二，對輸入性通膨構成極大壓力。儘管主計總處對是否出現輸入性通膨不鬆口，但學者認為，進口物價指數飆到百分之廿、卅，一定是輸入性通膨，只是政府油電凍漲發揮阻隔效果，未傳導到全體ＣＰＩ年增率；若十二月電價審議委員會調漲電價，輸入性通膨可能就會反映在ＣＰＩ上。

中經院景氣展望中心主任彭素玲指出，國際能源上漲，加上ＡＩ熱造成記憶體價格飆升，進口物價指數近期飆升，就絕對數值來看，一定會有輸入性通膨，但政府凍漲油電價格隔絕部分效果，因此整體ＣＰＩ還能維持百分之二左右，「從真實數據來說，不能說是輸入性通膨」。

彭素玲說，國際油價均價近日略降，但預期到明年都會維持八十美元左右，十二月又有電價審議委員會，在中油、台電虧損下，恐怕很難繼續凍漲，一旦恢復油電雙漲，輸入性通膨就會反映在ＣＰＩ，進而形成通膨預期。比較讓人擔心的是，最低工資明年也漲，加上國內缺工，若通膨增速高於薪資成長，造成實質薪資負成長，影響更深遠。

彭素玲建議，央行十二月的理監事會議應是升息適合時機，一來可以抑制通膨情勢，二來縮短與美元利差，避免外資持續匯出。富邦金控首席經濟學家羅瑋也說，受到新台幣貶值、進口成本上升及利差變化影響，央行可能重新評估原有政策，預期第四季至明年初，貨幣政策將會出現一定程度調整，但仍將採取漸進方式。

中央大學經濟系教授吳大任表示，進口物價指數飆漲，很大原因是能源價格受戰事推升，政府透過油電凍漲撐住，以致進口壓力沒有反映到整體ＣＰＩ，否則ＣＰＩ年增率至少百分之三。但共和黨這次選舉大敗對全球物價反而是好事，一來美國國會可能制衡美伊戰事，若戰事提早結束，促成油價下跌，另外民主黨反對ＡＩ資料中心建置，若ＡＩ基礎建設放緩，有助來自ＡＩ採購熱潮的ＡＩ通膨降溫。