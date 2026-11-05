快訊

川普「滑鐵盧之役」！民主黨出招拿下共和黨票倉 暗藏領先民調假裝逆風

聽新聞
0:00 / 0:00

民生電價遠低於成本 台電扛逾750億補貼盼立院支持預算撥補

中央社／ 台北5日電
台電配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生用電超過新台幣750億元。聯合報系資料照
台電配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生用電超過新台幣750億元。聯合報系資料照

針對立法院今天續審追加預算，台電表示，因應國際地緣政治與中東戰事持續影響燃料成本，台電配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生用電超過新台幣750億元；目前9成民生用戶每度平均電價僅1.70元至2.97元，遠低於發電成本，差額皆由台電吸收承擔。台電吸收價差去照顧到的主要族群就是高達9成的民生用戶。

台電今天透過新聞稿指出，民生用戶當中，逾9成約1300萬戶為每月700度以下的一般住宅及小商家，台電針對此部分用戶就吸收補貼了約720億元。台電表示，政府預算撥補台電就是補貼全民用電成本，懇請立院支持。

台電指出，目前民生電價嚴重偏離供電成本，不僅330度以下電價比20年前更便宜，目前9成民生用戶（700度以下住宅與小商店）每度平均電價僅1.70元至2.97元，遠低於發電成本，差額皆由台電吸收承擔。台電吸收價差去照顧到的主要族群就是高達9成的民生用戶。

台電強調，為避免國內電價受國際能源價格劇烈波動影響，台電吸收燃料成本照顧民生及產業，因此政府預算撥補台電即為共同分擔全民用電成本。

台電說明，其他國家包含德國、法國、義大利、韓國、日本及澳洲等政府也都有預算補貼電力的機制。懇請立院支持預算撥補，支持台電持續照顧民生用戶，同時維持健全財務體質，為全民持續提供穩定電力。

台電 補貼 電價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

追加預算通過初審 台電中油撥補刪凍保留送黨團協商

在野要大砍中油增資預算2338億 卓揆喊蒼生為念

立院初審115年追加預算案 中油台電撥補案保留送協商

台灣貧窮黑數恐達230萬人！王世堅怒嗆衛福部「胡說八道」：別推給家庭

相關新聞

美光桃園11E廠擴建工程喊停 經濟部回應了

針對外媒報導美光公司可能暫停桃園F11E廠工程，經濟部今天回應如下：

進口物價飆33.32%寫歷史新高 主計總處：無輸入性通膨

國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大。主計總處5日公布10月進口物價指數（IPI），以新台幣計價年增33.32%，寫下1977年該項統計以來最大漲幅；以美元計價亦年增26.72%，為1980年3月以來最大漲幅。不過，主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台北股匯昨同步上演逆轉戲碼，除台股反彈超過千點外，新台幣匯率尾盤貶幅也縮減為六點一分，匯銀主管認為，從股匯市表現跟賣超金額及匯市成交量觀察，本波外資匯出潮有可能接近尾聲。

民生電價遠低於成本 台電扛逾750億補貼盼立院支持預算撥補

針對立法院今天續審追加預算，台電表示，因應國際地緣政治與中東戰事持續影響燃料成本，台電配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生...

強制興建淨零建築快要修法了？內政部揭最新進度

內政部2024年提出，原擬於2025年修法，要求民間新建建築符合建築能效規範。如今2026年已近尾聲，內政部國土署5日表示，草案已完成，正與業界討論哪些建物應納管、是否分階段實施，目前尚無明確上路時程。

民主黨掌握美國會大局 經長：預期台美關稅政策與合作不變

美國期中選舉民主黨取得勝利，掌握國會參眾兩院主導權，外界關注是否牽動台美已簽署的關稅協定。經濟部長龔明鑫今天表示，美國國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。