民生電價遠低於成本 台電扛逾750億補貼盼立院支持預算撥補

針對立法院今天續審追加預算，台電表示，因應國際地緣政治與中東戰事持續影響燃料成本，台電配合政府穩定物價，今年吸收補貼民生用電超過新台幣750億元；目前9成民生用戶每度平均電價僅1.70元至2.97元，遠低於發電成本，差額皆由台電吸收承擔。台電吸收價差去照顧到的主要族群就是高達9成的民生用戶。

台電今天透過新聞稿指出，民生用戶當中，逾9成約1300萬戶為每月700度以下的一般住宅及小商家，台電針對此部分用戶就吸收補貼了約720億元。台電表示，政府預算撥補台電就是補貼全民用電成本，懇請立院支持。

台電指出，目前民生電價嚴重偏離供電成本，不僅330度以下電價比20年前更便宜，目前9成民生用戶（700度以下住宅與小商店）每度平均電價僅1.70元至2.97元，遠低於發電成本，差額皆由台電吸收承擔。台電吸收價差去照顧到的主要族群就是高達9成的民生用戶。

台電強調，為避免國內電價受國際能源價格劇烈波動影響，台電吸收燃料成本照顧民生及產業，因此政府預算撥補台電即為共同分擔全民用電成本。

台電說明，其他國家包含德國、法國、義大利、韓國、日本及澳洲等政府也都有預算補貼電力的機制。懇請立院支持預算撥補，支持台電持續照顧民生用戶，同時維持健全財務體質，為全民持續提供穩定電力。