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美國國會變天 龔明鑫：台美經貿方向不輕易改變

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

美國期中選舉由民主黨取得國會主導權，外界關注台美經貿合作是否生變。經濟部長龔明鑫5日表示，美國關稅政策仍由行政部門主導，川普政府不會輕易解除既有關稅措施，研判關稅政策仍將持續，我方將努力鞏固先前已談妥的成果。

龔明鑫指出，關稅政策已有既定方向，行政權仍掌握在川普政府手中，即使國會組成改變，要推翻先前的決策，須跨越三分之二的門檻，有一定難度，因此台灣現階段最重要的工作，就是持續鞏固先前談判取得的較佳成果。

龔明鑫認為，台灣對美投資有助於雙方產業發展，也能創造就業機會，實為互利雙贏，因此無論共和黨或民主黨取得較多席次，應該都會持歡迎態度，相關投資計畫的大方向應會持續推進，但細節仍須待參、眾議院席次分布確認後，才能進一步評估後續發展。

由於阿拉斯加州長選舉尚未底定，且民主黨候選人可能勝出，外界擔憂民主黨與環保團體立場較為接近，恐影響台灣原定的阿拉斯加天然氣採購與投資計畫。龔明鑫回應，選舉結果尚未最終確定，仍須保持耐心，等待後續情勢明朗。

龔明鑫表示，依其了解，無論民主黨或共和黨，對台灣的態度都相當一致，基本上均持支持立場，台灣將持續推動雙方互利雙贏的經貿合作。

針對市場傳出台積電（2330）已向美國州政府提出新的投資申請，龔明鑫表示，個別公司的投資規劃，應由企業自行對外說明，經濟部不便代為評論。

至於美國政局變化是否影響台積電及台灣半導體產業發展，龔明鑫強調，台灣與美國長期形成的半導體供應鏈及產業生態系，是最具效率、也是最好的合作模式，對全球產業發展貢獻極大，過去十幾、二十年來已展現顯著成效，台灣希望未來能進一步擴大這項合作成果，持續強化雙方在全球半導體產業的競爭優勢。

龔明鑫 美國國會 美國 關稅

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