快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

進口物價飆33.32%寫歷史新高 主計總處：無輸入性通膨

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大。進出口示意圖。圖／AI生成
國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大。進出口示意圖。圖／AI生成

國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大。主計總處5日公布10月進口物價指數（IPI），以新台幣計價年增33.32%，寫下1977年該項統計以來最大漲幅；以美元計價亦年增26.72%，為1980年3月以來最大漲幅。不過，主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，10月進口物價大幅上漲，主要受到礦產品、基本金屬，以及機器、電機等設備及零件價格走揚影響。其中，以美元計價的礦產品價格年增58.35%，基本金屬及其製品上漲19.1%，機器、電機及電視影像等設備及其零件則年增31.7%。

蔡秀慧解釋，礦產品價格上漲主要受到國際原油價格走高影響；至於機器、電機及相關零件，則反映AI需求持續擴張，帶動記憶體等電子零組件價格上揚。

她指出，雖然部分電子零組件價格上漲，可能反映在國內電腦、行動電話等消費性電子產品售價，但這些零組件主要仍供國內廠商生產及組裝使用，最終產品多以出口為主，因此對整體消費者物價影響相對有限。

至於進口成本是否會進一步轉嫁至消費端，蔡秀慧表示，進口物價上漲不代表終端售價會立即、等幅反映，廠商仍須考量成本、市場競爭及需求等因素，也可能自行吸收部分成本。

蔡秀慧指出，過去曾觀察到進口物價與消費者物價之間存在約一至兩季的落後關係，且目前進口物價漲幅較大的項目，多屬生產用原材料及資本設備，而非直接供民眾購買的最終消費品，因此主計總處仍認為，國內尚未出現輸入性通膨現象。

物價 主計總處 歷史

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

10月消費者物價指數年增2.33% AI通膨持續發酵

美國選舉結果增添金融市場波動！富邦金羅瑋：2027年關注四大變數

中鋼最新12月盤價連三漲、每公噸調高300元 鋼市正能量穩中帶堅

AI繁榮背後 是龐大的經貿變局

相關新聞

經濟成長率增加、股市上漲 賴總統：稅收增加決定回饋人民

賴清德總統5日前往新北參香祈福。他表示，身為總統有三項重要使命。除了守護國家安全、發展經濟，也推動加薪減稅及「0到18歲成長津貼」每人每月5,000元。台灣經濟今年成長率增加及股市上漲，政府稅收增加，在編列各部會所需預算後，仍有餘裕，政府決定回饋人民。

股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台北股匯昨同步上演逆轉戲碼，除台股反彈超過千點外，新台幣匯率尾盤貶幅也縮減為六點一分，匯銀主管認為，從股匯市表現跟賣超金額及匯市成交量觀察，本波外資匯出潮有可能接近尾聲。

進口物價飆33.32%寫歷史新高 主計總處：無輸入性通膨

國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大。主計總處5日公布10月進口物價指數（IPI），以新台幣計價年增33.32%，寫下1977年該項統計以來最大漲幅；以美元計價亦年增26.72%，為1980年3月以來最大漲幅。不過，主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

強制興建淨零建築快要修法了？內政部揭最新進度

內政部2024年提出，原擬於2025年修法，要求民間新建建築符合建築能效規範。如今2026年已近尾聲，內政部國土署5日表示，草案已完成，正與業界討論哪些建物應納管、是否分階段實施，目前尚無明確上路時程。

民主黨掌握美國會大局 經長：預期台美關稅政策與合作不變

美國期中選舉民主黨取得勝利，掌握國會參眾兩院主導權，外界關注是否牽動台美已簽署的關稅協定。經濟部長龔明鑫今天表示，美國國...

影／曝8年總統體悟！蔡英文籲政府：產業政策不能只看到科技業

前總統蔡英文今受邀在台中市商業總會80周年慶致詞時說，她總統8年任內有很深的體悟，「政府要讓技術和資源真正地能夠被基層企業使用」，面對地緣政治與全球競爭，政府推動產業政策不能只看到科技產業，要讓中小微企業都有機會利用新技術找到新市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。