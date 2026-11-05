進口物價飆33.32%寫歷史新高 主計總處：無輸入性通膨

國際油價及人工智慧（AI）需求推升原物料價格，帶動進口物價漲幅持續擴大。主計總處5日公布10月進口物價指數（IPI），以新台幣計價年增33.32%，寫下1977年該項統計以來最大漲幅；以美元計價亦年增26.72%，為1980年3月以來最大漲幅。不過，主計總處評估，目前進口物價上漲對國內消費端影響相對有限，尚無輸入性通膨現象。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，10月進口物價大幅上漲，主要受到礦產品、基本金屬，以及機器、電機等設備及零件價格走揚影響。其中，以美元計價的礦產品價格年增58.35%，基本金屬及其製品上漲19.1%，機器、電機及電視影像等設備及其零件則年增31.7%。

蔡秀慧解釋，礦產品價格上漲主要受到國際原油價格走高影響；至於機器、電機及相關零件，則反映AI需求持續擴張，帶動記憶體等電子零組件價格上揚。

她指出，雖然部分電子零組件價格上漲，可能反映在國內電腦、行動電話等消費性電子產品售價，但這些零組件主要仍供國內廠商生產及組裝使用，最終產品多以出口為主，因此對整體消費者物價影響相對有限。

至於進口成本是否會進一步轉嫁至消費端，蔡秀慧表示，進口物價上漲不代表終端售價會立即、等幅反映，廠商仍須考量成本、市場競爭及需求等因素，也可能自行吸收部分成本。

蔡秀慧指出，過去曾觀察到進口物價與消費者物價之間存在約一至兩季的落後關係，且目前進口物價漲幅較大的項目，多屬生產用原材料及資本設備，而非直接供民眾購買的最終消費品，因此主計總處仍認為，國內尚未出現輸入性通膨現象。