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強制興建淨零建築快要修法了？內政部揭最新進度

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部今日召開部務會報後記者會。記者胡順惠／攝影
內政部今日召開部務會報後記者會。記者胡順惠／攝影

內政部2024年提出，原擬於2025年修法，要求民間新建建築符合建築能效規範。如今2026年已近尾聲，內政部國土署5日表示，草案已完成，正與業界討論哪些建物應納管、是否分階段實施，目前尚無明確上路時程。

內政部今日在部務會報說明減碳政策進度。國土署會後指出，民間新建建築類型多，強制納管影響範圍廣，哪些建物可優先適用、哪些可延後，以及規劃中或施工中的建案如何適用，都還有待討論。

國土署表示，開發業者與環團各有考量，規範訂到什麼程度，也要看實務上能否落實。待各方形成較明確的共識後，才會進一步推動修法。

根據內政部統計，現行建築能效評估制度截至今年10月底，累計受理792件申請，其中638件通過審核，預估可減少約13.86萬公噸二氧化碳當量。社會住宅累計申請108件、90件通過審核，其中43件取得最高的1+級近零碳建築能效標示。內政部也將建築能效資訊納入不動產說明書及實價登錄，讓民眾買房、租屋時可把建物的節能表現納入考量。

既有建築方面，內政部透過「老宅延壽機能復新計畫」，以修繕和改善使用機能延長建物壽命，減少拆除重建及新建所需的建材，降低建築全生命周期的碳排放。內政部已與金管會合作，協助建築業取得綠色金融資源，並將與環境部共同推動建築延壽碳權。

自然碳匯方面，國家公園署已完成9座國家公園及1座國家自然公園的估算，每年約可移除228萬公噸二氧化碳當量，相當於近1.8萬座大安森林公園一年的碳吸存量。重要濕地方面，已取得7類代表性濕地的實測成果，預計於2028年前完成內陸型及人為型共12類重要濕地的自然碳匯調查。

淨零 內政部 建築

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