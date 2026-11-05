影／曝8年總統體悟！蔡英文籲政府：產業政策不能只看到科技業

前總統蔡英文今受邀在台中市商業總會80周年慶致詞時說，她總統8年任內有很深的體悟，「政府要讓技術和資源真正地能夠被基層企業使用」，面對地緣政治與全球競爭，政府推動產業政策不能只看到科技產業，要讓中小微企業都有機會利用新技術找到新市場。

蔡英文表示，台中是台灣非常重要的經濟重鎮，回憶她任內在2016年推動「五加二產業創新計畫」，智慧機械產業就是以台中為重要的發展基地。

蔡英文指出，台灣還有一項非常重要的優勢，就是完整、靈活而且可靠的產業體系，例如疫情期間口罩國家隊，有能力整合不同的技術、資源，在最需要的時候找到解決問題的方法。

蔡英文強調，近年國際變化很快，從地緣政治、全球供應鏈的調整到國際市場競爭，都讓很多傳統產業、中小企業承受相當大的壓力，所以政府在推動產業政策時，不能只看到科技產業，也要看到商業和服務業，我們要讓中小企業小商家都有機會運用新的技術找到新的市場。

蔡英文指出，政府不能只是告訴企業要數位轉型、要使用AI，更重要的是要讓這些技術和資源真正的能夠被中小企業應用。同時對於缺工經營成本以及有資金擴展市場的需求，也必須提供實際的協助。

蔡英文認為，她擔任總統8年有很深刻的體會，那就是很多事情不是中央政府單獨就能完成，也不是地方政府就能自己解決，尤其是經濟發展涉及不同的產業、部會、層級政府，更需要彼此的協調、承擔，政府的工作是企業遇到困難、地方有發展需求時，主動溝通、協調，把問題一件一件解決。

蔡英文表示，台中擁有很好的條件，也有非常大的發展潛力，只要政府把企業的需求視為自己的事，真正放在心上，相信台中一定能夠創造更多的機會，繼續成為帶動台灣經濟發展的重要力量。