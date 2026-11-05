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民主黨掌握美國會大局 經長：預期台美關稅政策與合作不變

中央社／ 台北5日電
經濟部長龔明鑫表示，按目前選舉結果推論，美關稅政策應該會持續執行，台灣也將努力鞏固台美談妥的關稅成果。記者曾原信／攝影
經濟部長龔明鑫表示，按目前選舉結果推論，美關稅政策應該會持續執行，台灣也將努力鞏固台美談妥的關稅成果。記者曾原信／攝影

美國期中選舉民主黨取得勝利，掌握國會參眾兩院主導權，外界關注是否牽動台美已簽署的關稅協定。經濟部長龔明鑫今天表示，美國國會若要推翻美國總統川普的決定，須取得2/3議員投票支持，按目前選舉結果推論，美關稅政策應該會持續執行，台灣也將努力鞏固台美談妥的關稅成果。

至於台灣預計赴美投資設立德州園區及阿拉斯加天然氣採購計畫，龔明鑫則說，台灣赴美投資對雙方來說都是互利雙贏，他認為大方向應會持續進行，但細節仍須等待美方人事安排較為確定後，才能進一步討論。

美國期中選舉結果昨天出爐，美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨在期中選舉慘敗，由民主黨贏得聯邦眾議院與參議院的控制權，並傳出有眾議員擬推動「停止川普關稅」等法案，外界關注是否會影響台美已簽署的相關關稅協議。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪表示，關稅政策看起來仍會持續，主要是川普政府在行政權上已經確定方向，如果美國國會要推翻總統決定，必須取得2/3的得票支持，台灣政府現階段也會盡力鞏固已經談好的成果，維持相對好的結果。

至於投資部分，台灣預計赴德州設立園區，以及參與阿拉斯加天然氣開發案，外界關注相關進度是否也有可能受到美國期中選舉結果影響。

對此龔明鑫表示，還是要看最後選舉結果，但台灣到美國投資，基本上對雙方來說都是互利雙贏，對產業發展及就業也有幫助，相信不論共和黨或民主黨，都應該會很歡迎。

他說，相信大方向還是會持續進行，至於細節則要等美方人事比較確定後，才能進一步討論。

媒體詢問，目前民主黨取得國會多數，是否影響美國對台經貿立場，龔明鑫表示，至少以他的了解，在經貿方面，不管民主黨或共和黨，對台灣的態度都相當一致，「基本上都還蠻支持的」。

他以台美避免雙重課稅協定為例指出，相關法案在美國眾議院很早就已通過，參議院尚未完成程序，並不是因為兩院意見不同，而是法案排程時程問題。因此他認為，共和、民主兩黨對台灣的友好態度仍一致，經濟部會持續推動雙方經貿互利雙贏的發展。

至於川普過去曾質疑台灣偷走美國晶片生意，龔明鑫表示，台灣始終認為台美共同形成的半導體供應鏈、生態體系，是最有效的模式，過去十多年來已經看到合作成效，對全世界貢獻也最大，希望未來能進一步擴大這樣的成果。

此外，外媒報導傳出，台積電已向德州政府遞出投資申請案，龔明鑫表示，由個別公司說明比較恰當，經濟部不方便代為評論。

關稅 台美關稅 民主黨 龔明鑫

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