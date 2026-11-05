快訊

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆

台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

台灣松下湖口廠爆炸「尋獲第2名失聯者」 遺體受困機台下遭火噬成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣璞玉指數成為近期市場震盪環境下的抗跌選項

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

5日台股加權指數下跌1,374.19點、跌幅3.20%，台灣璞玉指數僅下跌1.95%，表現優於大盤約1.25%，延續近期市場大幅修正時的相對抗跌表現。

台灣指數公司表示，回顧第4季以來的市場大幅修正日，如10月15日加權指數下跌1,655.96點，跌幅3.41%，璞玉指數僅跌0.43%，較大盤少跌2.98%，抗跌表現尤為突出；10月30日及11月3日，加權指數分別下跌1,156.50點，跌幅2.49%及1,612.60點，跌幅3.59%，璞玉指數則分別下跌2.05%及3.10%，展現良好的抗跌韌性與風險抵禦能力。

若以含息報酬觀察，第4季截至11月5日「台灣璞玉報酬指數」累計報酬率為-6.99%，相較同期加權報酬指數的-13.28%，領先6.29%，突顯優質非熱門股在市場震盪環境下的相對績效優勢。

觀察台灣璞玉指數近期市場修正中的表現，為優質非熱門股的配置價值提供另一個視角。市場焦點之外的企業，其基本面與企業價值同樣值得關注。對投資人而言，除了追蹤熱門題材也可透過不同的選股思維，作為評估多元化配置的參考。

指數 市場 加權指數 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股重挫高息ETF洗牌！00406A爆量、00982A跌最慘 00961靠金融股抗跌

123檔ETF跌破發行價！00961逆勢漲2.75％ ROE選股成抗跌關鍵

加權指數連六跌不休！證交所信心喊話：台股今年贏過亞股與費半

台股今年狂漲55.81％稱霸全球！大跌後會補跌還是衝5萬點 股民看法兩極

相關新聞

經濟成長率增加、股市上漲 賴總統：稅收增加決定回饋人民

賴清德總統5日前往新北參香祈福。他表示，身為總統有三項重要使命。除了守護國家安全、發展經濟，也推動加薪減稅及「0到18歲成長津貼」每人每月5,000元。台灣經濟今年成長率增加及股市上漲，政府稅收增加，在編列各部會所需預算後，仍有餘裕，政府決定回饋人民。

股匯震盪 匯銀：外資匯出露緩和跡象

台北股匯昨同步上演逆轉戲碼，除台股反彈超過千點外，新台幣匯率尾盤貶幅也縮減為六點一分，匯銀主管認為，從股匯市表現跟賣超金額及匯市成交量觀察，本波外資匯出潮有可能接近尾聲。

強制興建淨零建築快要修法了？內政部揭最新進度

內政部2024年提出，原擬於2025年修法，要求民間新建建築符合建築能效規範。如今2026年已近尾聲，內政部國土署5日表示，草案已完成，正與業界討論哪些建物應納管、是否分階段實施，目前尚無明確上路時程。

民主黨掌握美國會大局 經長：預期台美關稅政策與合作不變

美國期中選舉民主黨取得勝利，掌握國會參眾兩院主導權，外界關注是否牽動台美已簽署的關稅協定。經濟部長龔明鑫今天表示，美國國...

影／曝8年總統體悟！蔡英文籲政府：產業政策不能只看到科技業

前總統蔡英文今受邀在台中市商業總會80周年慶致詞時說，她總統8年任內有很深的體悟，「政府要讓技術和資源真正地能夠被基層企業使用」，面對地緣政治與全球競爭，政府推動產業政策不能只看到科技產業，要讓中小微企業都有機會利用新技術找到新市場。

「創新服務」跨足半導體產業有成 老董對市府提「工廠立體化」有興趣

台中市政府經濟發展局長張峯源日前到位在大甲區的創新服務公司參訪，了解該公司運用精密機械技術，成功從光學自動化設備跨足半導體探針卡製造設備領域，並切入國際半導體供應鏈的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。