台灣璞玉指數成為近期市場震盪環境下的抗跌選項

5日台股加權指數下跌1,374.19點、跌幅3.20%，台灣璞玉指數僅下跌1.95%，表現優於大盤約1.25%，延續近期市場大幅修正時的相對抗跌表現。

台灣指數公司表示，回顧第4季以來的市場大幅修正日，如10月15日加權指數下跌1,655.96點，跌幅3.41%，璞玉指數僅跌0.43%，較大盤少跌2.98%，抗跌表現尤為突出；10月30日及11月3日，加權指數分別下跌1,156.50點，跌幅2.49%及1,612.60點，跌幅3.59%，璞玉指數則分別下跌2.05%及3.10%，展現良好的抗跌韌性與風險抵禦能力。

若以含息報酬觀察，第4季截至11月5日「台灣璞玉報酬指數」累計報酬率為-6.99%，相較同期加權報酬指數的-13.28%，領先6.29%，突顯優質非熱門股在市場震盪環境下的相對績效優勢。

觀察台灣璞玉指數近期市場修正中的表現，為優質非熱門股的配置價值提供另一個視角。市場焦點之外的企業，其基本面與企業價值同樣值得關注。對投資人而言，除了追蹤熱門題材也可透過不同的選股思維，作為評估多元化配置的參考。