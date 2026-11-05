國內製藥三公協會籲審慎評估財源 重視健保永續

針對擴大65歲以上長者健保費補助政策，國內三大製藥公協會5日共同呼籲，政府應審慎評估財源、補助範圍及長期財務影響，現階段宜暫緩全面擴大補助，避免影響醫療照護、藥品供應及長照服務等資源配置，確保健保制度永續運作。

包括製藥公會、製藥發展協會及學名藥協會等三大國產製藥公協會共同發表聲明指出，減輕長者健保費負擔固然是支持高齡者生活的重要措施，但政府推動相關政策時，仍應考量整體醫療衛生資源分配，不能忽略健保制度長期財務穩定及醫藥照護體系的持續運作。

三大公協會表示，全民健保的核心精神，在於透過社會保險制度共同籌資、風險共濟，確保民眾在生病時能獲得及時、適切的醫療服務。因此，擴大長者健保費補助不應僅從減輕個人保費負擔的角度思考，更應納入醫療、藥品及長照等整體資源需求，確保政府財政支出能夠兼顧不同族群的照護權益。

三大公協會強調，政府在擴大補助前，應先向社會清楚說明經費來源、預算支應方式，以及未來可能發生超支時的因應措施。如果相關補助全數由政府預算負擔，也應評估是否影響其他醫療衛生支出的配置，並審慎檢討補助對象及排富條件，讓有限資源優先用於真正有需要的民眾。

尤其台灣已進入超高齡社會，隨著高齡人口增加，醫療照護、藥品供應及長期照顧需求也將持續擴大。三大公協會認為，政府在規劃長者福利措施時，必須同步考量各項醫療衛生服務的資源需求，避免單一補助政策影響整體醫藥照護體系的資源配置。

三大公協會指出，健保制度穩定運作，不僅關係到病人能否持續獲得必要治療，也攸關未來醫療資源的供應。國內製藥產業關切這項政策，主要是希望維護民眾長期獲得穩定醫藥照護的權益，而非反對政府照顧高齡者。

因此，相關政策除了應進行專業財務及資源配置評估，也應充分聽取病友團體、社福團體及醫藥專業界意見，讓補助措施兼顧實際需求、社會公平及制度永續。

三大公協會最後建議，現階段應暫緩全面擴大65歲以上長者健保費補助，優先完成財源、補助範圍及長期財務影響的整體評估，建立穩定財源及合理資源配置機制，才能在減輕長者負擔的同時，維持全民健保及醫藥照護體系的永續發展。