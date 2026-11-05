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「創新服務」跨足半導體產業有成 老董對市府提「工廠立體化」有興趣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）日前到位在大甲區的創新服務公司參訪，董事長吳智孟親自接待解說。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（左）日前到位在大甲區的創新服務公司參訪，董事長吳智孟親自接待解說。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局長張峯源日前到位在大甲區的創新服務公司參訪，了解該公司運用精密機械技術，成功從光學自動化設備跨足半導體探針卡製造設備領域，並切入國際半導體供應鏈的成果。

創新服務董事長吳智孟親自接待張峯源一行，除介紹企業研發成果，也分享未來擴廠及營運規畫。經發局人員介紹市府投資單一窗口、工廠立體化等輔導措施，吳智孟對於透過工廠立體化提升土地使用效益表達高度興趣，認為有助於因應未來產能擴充需求。

經發局已安排專人提供諮詢，協助評估適用條件及申請可行性，並透過投資單一窗口協助排除投資障礙，加速企業投資布局。

創新服務公司不僅成功跨足半導體供應鏈，更持續深耕台中，去年10月完成興安廠工廠登記、今年8月完成中山廠工廠登記，目前正於興安廠既有廠房旁興建新廠房，今年10月更再度購置土地，展現企業持續擴大產能及投資台中的信心。

張峯源說，創新服務早期以光學鏡頭自動化組裝設備起家，憑藉精密機械設計、微小零件組裝及自動化控制等核心技術，成功開發微機電系統（MEMS）探針卡自動植針設備，可將比頭髮還細的微小探針精準植入指定位置，把原本需耗時超過2個月的人工植針作業，縮短至最快15天完成，大幅提升生產效率及製造精度。

經發局說，探針卡是半導體晶片測試的重要工具，透過大量微細探針與晶片接點接觸，檢測晶片電性及功能是否正常，協助業者及早篩選不良晶片、提升產品品質。

其中，探針的精密度、排列位置及接觸穩定性，均直接影響測試準確度。創新服務將既有精密製造技術延伸至高階半導體應用，近年更積極布局探針卡自動化維修及先進封裝相關技術，持續拓展高科技市場。

經發局說，台中是「精密機械之都」，長期累積金屬加工、工具機、精密零組件及自動化設備等完整產業供應鏈，隨著AI、半導體、航太及高階電子等產業快速發展，在地業者也積極將精密製造技術延伸至新興科技領域，創新服務正是代表案例之一。

台中市政府經濟發展局長張峯源（中）日前到位在大甲區的創新服務公司參訪，董事長吳智孟親自接待解說。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局長張峯源（中）日前到位在大甲區的創新服務公司參訪，董事長吳智孟親自接待解說。圖／台中市政府提供

半導體 供應鏈 台中

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