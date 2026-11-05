產學攜手突破淨零瓶頸 工研院辦首屆綠能前瞻學研成果發表會

為深化產學研發能量，工研院5日於沙崙綠能科技示範場域舉辦「第一屆綠能所前瞻學研成果發表會」。活動集結台大、清大、成大、中央及中山等國內頂尖學研菁英逾30個隊伍，透過緊密的產學攜手，共同發表具備前瞻創新的技術成果。經嚴格評選後，當日也正式揭曉各項金、銀、銅獎與優異獎得主，表彰青年學子在綠能創新上的卓越表現。

經濟部能源署副署長陳崇憲在會中表示，面對全球2050淨零碳排的嚴峻挑戰，綠能技術的創新與落地已是刻不容緩的國家戰略。能源署透過長期推動各項能源科技專案計畫，非常樂見學研界在本次競賽中展現高度企圖心與豐沛研發實力。期盼未來持續深化產學研三方合作，將創新思維加速引導至產業應用，為台灣打造更具競爭力的綠能產業鏈與永續家園。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文表示，工研院長期扮演產學研合作橋樑，在經濟部專案支援下持續推動前瞻綠能技術研發與產業化應用。前瞻學研計畫的核心精神在於打破學界與產業隔閡，打造一座讓青年學子將創意直接對接國家實戰場域的平台，不僅為台灣提前布局高階研發人才，更加速綠能技術從實驗室走向產業應用。

為呼應前瞻學研合作政策方針，台大工學院院長江茂雄指出，透過工研院打造的產學合作平台，團隊聚焦熱能利用、氫能觸媒與精密機電等核心技術，精準對接產業需求；台大電資學院副院長陳耀銘強調，結合工研院實場驗證能量，將AI人工智慧與半導體、光電技術深度融合，為新世代智慧能源管理開創關鍵解方；成功大學韌性智慧能源研究中心主任鄧熙聖則表示，期盼攜手工研院深化碳資源循環、太陽光電與地熱等跨域研發，全面助攻台灣穩健邁向2050淨零目標

在本次發表的眾多前瞻成果中，各校團隊展現了許多與日常生活和產業應用息息相關的實用亮點。例如台灣大學工學院團隊發明能把工業廢熱變身為冷氣的環保技術，讓作業熱能重新循環利用；電資學院則開發出會為工廠空壓機做「AI健康檢查」的智慧系統，精準掌握耗能狀況。清華大學團隊打造更聰明的氫氣生產催化劑，並為大型磁浮冰水機建立數位孿生模型，讓空調運作更省電；成功大學團隊深入研究地熱發電與將二氧化碳變身為高值化產品的碳捕捉及再利用技術，為減碳找到新出路；中央大學團隊則透過光纖與水岩反應分析，為安全開發地熱能源把關。

隨著發表會圓滿落幕，工研院未來將持續深化與國內各大專校院結盟，聚焦能源轉型核心技術，帶動台灣綠能產業迎向永續發展的新里程碑。