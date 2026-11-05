經濟成長率增加、股市上漲 賴總統：稅收增加決定回饋人民

賴清德總統5日前往新北參香祈福。他表示，身為總統有三項重要使命。除了守護國家安全、發展經濟，也推動加薪減稅及「0到18歲成長津貼」每人每月5,000元。台灣經濟今年成長率增加及股市上漲，政府稅收增加，在編列各部會所需預算後，仍有餘裕，政府決定回饋人民。

賴總統致詞提到，他第一項使命是守護國家安全，確保台灣不被共產統治，維護民主制度。因此，政府編列國防特別預算，對美軍事採購並與國際進行軍事合作，強化國軍戰力、發展國防自主產業，不僅提升國家安全，也能帶動產業進步及經濟發展。

賴總統指出，第二項使命是發展經濟。近年來台灣經濟持續成長，蔡英文前總統上任後，調整經濟發展方向，不將雞蛋都放在中國大陸這個市場，而是走入世界，8年平均經濟成長率達3.2%，2024年經濟成長率更達5.6%，股市也來到2萬3,000點。

賴總統說，他就任總統後，去年經濟成長率8.76%，今年主計總處則預估將超過12%，高於日本、韓國、中國大陸、美國及歐洲各國，股市最高也來到4萬9千點，規模位居全球第四。台灣經濟表現亮眼，都要歸功於台灣人民及百工百業的共同努力。

政府不僅照顧大型企業，也顧及中小微型企業的發展；除了支持科技公司，也要扶持傳統產業。他重申，政府將提出「支持及壯大中小微企業方案」，八年加碼投入1,000億元預算，加速中小微企業升級轉型，企業不分大小，共同攜手打拚，經濟才能長遠發展。

總統表示，他的第三大使命就是照顧人民。如幫人民加薪，基本工資在蔡前總統任內連續八年調漲，他上任後也持續調漲，目前已達29,500元，明年更將提高至30,900元。政府也持續為軍公教人員加薪，馬前總統8年任內調薪一次，幅度為3%；從蔡前總統執政至今，政府已調薪五次。

政府也調整國軍特殊加給，蔡前總統任內調整18項，他上任後調整五項，改善軍人待遇。此外，也給予警察特殊加給，包括刑事警察勤務繁重加給及危險職務加給等。政府希望透過加薪及調整加給，讓軍公教人員與勞工都能有更好的收入，使家庭生活更加安定。

政府持續推動減稅措施，單身租屋族年收入64.4萬元以下者、四口之家且有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下、三代同堂家庭年收入224.35萬元以下者，皆不必繳稅。全台約有40%至50%的民眾無須繳納綜合所得稅，整體稅收則主要由收入前1%的高所得者負擔，約貢獻四成至五成稅額。

賴總統說，除了加薪、減稅，政府推動許多社會福利政策，例如「0到6歲國家一起養」，家長自己帶0到6歲的小朋友，政府每個月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。此外，明年起也將實施「0到18歲成長津貼」，每人每月補助5,000元。