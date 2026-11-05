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川普痛失國會，美股反而有戲？ 美股選後上漲勝率逾9成

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「鉅亨買基金」統計，自1927年以來24次美國期中選舉，標普500指數在選後一年有22次上漲，勝率高達91.7%，平均報酬率達17%。聯合報系資料照
「鉅亨買基金」統計，自1927年以來24次美國期中選舉，標普500指數在選後一年有22次上漲，勝率高達91.7%，平均報酬率達17%。聯合報系資料照

美國期中選舉變天，民主黨一舉拿下參眾兩院，川普未來兩年施政恐遭遇強力制衡，美股與AI產業前景也成為市場關注焦點。不過，「鉅亨買基金」統計，自1927年以來24次美國期中選舉，標普500指數在選後一年有22次上漲，勝率高達91.7%，平均報酬率達17%。「鉅亨買基金」指出，選舉雖可能引發短期震盪，但政治版圖改變未必扭轉美股長期趨勢，投資人不宜因選舉結果貿然退場。

「鉅亨買基金」投資暨數據研究部主管羅瑤庭表示，期中選舉向來是美國政治與金融市場的重要分水嶺，但從歷史經驗觀察，選後美股表現往往比市場想像更強勁。鉅亨買基金回測過去近百年（1927-2026年）發現，標普500指數在期中選舉後三個月、六個月及一年，平均報酬率分別達7.4%、13.2%及17%，呈現隨持有期間拉長、平均漲幅擴大的現象。這反映選舉不確定性逐漸消除後，市場焦點有機會重新回到企業獲利與經濟基本面。不過，歷史勝率並非未來報酬保證，仍須留意當前利率、通膨及企業獲利變化。

至於民主黨全面掌控國會，是否將成為美股利空？羅瑤庭分析，川普未來推動重大減稅、財政支出及其他涉及立法的政策，勢必面臨更高協商門檻，但政治制衡不見得是壞事。當重大政策難以由單一政黨主導，反而可能降低政策急轉彎的風險，讓企業投資規劃更具可預測性。另一方面，川普仍握有行政權與總統否決權，民主黨即使掌握國會，也難以單方面推動所有政策。未來白宮與國會的角力，關鍵不在誰能完全主導，而是能否透過協商維持政策穩定。

市場另一關注焦點是AI產業會否受到衝擊。羅瑤庭指出，民主黨掌握國會後，可能加強對大型科技企業、AI資料中心及相關產業的監督，增加部分政策與法規的不確定性，但監管趨嚴不等於AI投資熱潮就此終結。AI發展的核心動能仍來自企業對運算能力、資料中心及生產力提升的需求，科技巨頭的資本支出與獲利能力，才是支撐美股中長期表現的關鍵。未來應關注AI投資能否持續轉化為營收與現金流，而非僅以政治立場判斷科技股前景。

展望後市，羅瑤庭認為，期中選舉雖改變美國政治權力結構，但不必然扭轉美股長期成長趨勢。相較於短期政治角力，企業獲利、經濟基本面及AI產業發展，仍是影響美股表現的關鍵。建議投資人不必因選舉結果過度悲觀，可將美國股票基金與美國科技基金同步納入資產配置。

川普 美股 國會

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